Angelina Mango nella terza serata di Sanremo canta col cappuccio Angelina Mango continua a stupire con grinta ed energia sul palco dell’Ariston, merito anche di look studiati proprio per accompagnare al meglio il brano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

614 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango in Etro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Buon sangue non mente ed è chiaro che il talento di Mango, cantautore amatissimo scomparso nel 2014, sia stato ereditato da sua figlia Angelina. La 22enne è quest'anno in gara con La noia al Festival di Sanremo, esperienza che per lei arriva dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove già aveva avuto modo di farsi notare. Il debutto alla kermesse di quest'anno è all'insegna della grinta e dell'energia. Angelina Mango sta regalando al pubblico performance d'impatto e grande presenza scenica: merito anche di look.

Lo stile di Angelina Mango a Sanremo

Le scelte di stile di Angelina Mango confermano quanto sia importante l'aspetto dello styling, per una efficace comunicazione sul palco, per dare un'immagine potente e regalare al pubblico una performance completa, ben studiata. E di studio, per lei, ce n'è stato tanto, come sempre quando si tratta dei lavori di Nick Cerioni. Lo stylist vanta collaborazioni con nomi di spicco come Achille Lauro e Maneskin e ha un rapporto di lunga data con gli artisti sanremesi. Anche l'anno scorso, per esempio, c'era lui dietro i look di Paola e Chiara ma anche di Tananai. In questa edizione si occupa appunto di Angelina Mango nonché de Il Volo. Per la 22enne ha puntato su qualcosa che potesse sposarsi al meglio con la canzone. A Fanpage.it ha spiegato: "Gli abiti vestono il brano, non sono separate le due cose. L'abito è qualcosa che deve accompagnare".

Angelina Mango in Etro

Angelina Mango con maxi zeppe e cappuccio

Sarà Etro a vestire Angelina Mango per tutta la durata del Festival. Ha debuttato martedì 6 febbraio con un look dal curioso dettaglio seminascosto e anche sul green carpet inaugurale si era affidata a questa Maison, sfilando con ecopelliccia blu, tuta in velluto stampato con motivi geometrici e occhiali.

Angelina Mango in Etro

Per la serata di giovedì 8 febbraio ha puntato su un altro dettaglio insolito sul palco dell'Ariston: il cappuccio. Prima di lei, lo ha sfoggiato anche BigMama, ma in versione "suora blasfema". Angelina Mango ha indossato un coordinato composto da top e minigonna asimmetrica a vita alta, un completo abbinato a maxi zeppe nere. Un fragoroso applauso ha chiuso la sua performance, acclamata dal pubblico in visibilio, che le ha dimostrato tutto il suo affetto.