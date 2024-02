Perché BigMama è la regina queer di Sanremo: celebra la femminilità con l’abito da “suora blasfema” BigMama è tornata a esibirsi nella seconda serata di Sanremo 2024 con La rabbia non ti basta. Dopo essere diventata vittima di body shaming da parte di un giornalista Rai, ha ancora una volta celebrato la sua innata femminilità e sensualità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2024 è appena cominciato e con lui anche le immancabili polemiche. Dopo Geolier col suo testo in napoletano, a essere finita al centro dell'attenzione dei media nelle ultime ore è stata BigMama, la cantante in gara con il brano La rabbia non ti basta. Nella prima serata ha incantato tutti con la sua grinta e con la sua esuberanza, sorprendendo il pubblico con un maxi abito di tulle nere e delle unghie XXL. Sebbene fosse perfettamente a suo agio nel rivelare la sua innata sensualità, è diventata vittima di body shaming da parte di un giornalista Rai (contro il quale sarebbe stato aperto un provvedimento disciplinare). La cantante non si è lasciata intaccare dalle polemiche ed è tornata a celebrare la sua femminilità sul palco dell'Ariston.

L'abito bicolor di BigMama a Sanremo

Una donna forte, energica, sicura di sé, che è riuscita a trasformare le sue debolezze in forza, tanto da andare fierissima della sua sensualità e della sua bellezza che va oltre gli stereotipi. BigMama è tornata sul palco dell'Ariston dopo le critiche e lo ha fatto esibendo il gesto della vagina non appena arrivata sulla temuta scalinata.

L'arrivo all'Ariston di BigMama

Il look scelto per l'occasione, inoltre, non poteva passare inosservato. Per la seconda serata sanremese ha puntato sull'abbinamento dei colori nero e rosso, trasformandosi in una vera e propria "suora blasfema". Ha indossato un lungo abito lucido e dark di Lorenzo Seghezzi, un modello con cappuccio, scollo a barca che lascia le spalle nude, stringhe sulle maniche e fodera a contrasto in total red.

BigMama in Lorenzo Seghezzi

Cosa c'è scritto sui collant di BigMama

Per completare il tutto BigMama ha scelto delle maxi zeppe, una cascata di catene scintillanti al collo e un paio di collant rossi decorati all-over con degli slogan dal significato emblematico, dai simboli legati a sesso maschile e femminile alle scritte "Queer" e "Revolution". Non sono mancati i cristalli tra i capelli e il make-up coordinato. Durante gli ultimi secondi dell'esibizione, inoltre, si è tolta la gonna, è rimasta solo in body e calze e ha cominciato a tweerkare, non esitando a celebrare l'amore queer al termine della canzone, ovvero un amore che si definisce sessualmente, etnicamente o socialmente eccentrico rispetto alle definizioni di normalità accettate dalla cultura contemporanea. La cantante si è così riconfermata la regina anti-convenzionale del Festival, incantando tutti con la sua energia, con la sua esuberanza e con la sua bellezza.

BigMama è una regina queer