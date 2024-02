Big Mama è la regina dark di Sanremo 2024 (e tutti si domandano cosa ha sulle unghie) BigMama debutta a Sanremo con un brano che parla di trasformazione e riscatto: ha scelto un look total black con unghie extra long. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Big Mama in Lorenzo Seghezzi

BigMama (Marianna Mammone) al Festival di Sanremo 2024 porta in gara La rabbia non ti basta, un brano che parla di riscatto e trasformazione, che la rapper dedica alla se stessa del passato. Per lei è il debutto alla kermesse, una prima volta che arriva in realtà dopo la partecipazione nel 2023 al fianco di Elodie, con cui aveva duettato nella serata della cover. Stavolta affronta il palco da sola, con la grinta e la determinazione che ha a fatica conquistato nella sua vita, una vita in cui ha scelto di voler essere protagonista, di voler essere felice, senza mai nascondersi e soprattutto, senza mai fingere su chi è realmente.

BigMama icona body positive

La cantautrice e rapper campana nella sua vita, di donna e di artista, si è spesso scontrata col pregiudizio e le critiche. I commenti feroci sul suo aspetto fisico sono cominciati in tenera età: ha raccontato di essere stata vittima di bullismo, proprio per il suo peso. C'era chi le lanciava addosso pietre addirittura. La sua risposta, a tutto quell'odio ingiustificato, è stata chiudersi in se stessa e rispondere con altro odio: la rabbia era troppa.

Poi ha capito che la strada giusta non era quella e ha scelto l'amore verso se stessa, l'accettazione, ha scelto di tramutare la rabbia in energia positiva per combattere le insicurezze. Questo approccio l'ha resa forte. Oggi è un'icona body positive e in un'intervista a Rolling Stone ha spiegato: "Oggi non ho più pudore e mi vesto come mi pare: da piccola indossavo solo magliette ampie e lunghe fino alle ginocchia, nonostante abbia ciccia ovunque ora esco in canotta".

Big Mama in total black

Come molti dei cantanti in gara quest'anno, anche Big Mama ha scelto il total black. Ha infiammato l'Ariston con grinta e personalità sfoggiando una creazione di Lorenzo Seghezzi, un abito strapless con ampia gonna e trasparenze sui fianchi. Ma il dettaglio che ha davvero incuriosito tutti è stata la nail art: unghie extra long con dettagli scultura. X (ex Twitter) è esploso e tutti si sono domandati chi abbia realizzato la manicure così elaborata.