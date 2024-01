Big Mama: “Ho subito bullismo, una violenza sessuale e avuto un cancro, all’appello non manca nulla” Alla vigilia di Sanremo l’artista racconta i suoi trascorsi complicati, che però le hanno dato forza: “Il senso è quello di non avere paura di credere in se stessi, di non farsi condizionare da quello che pensano gli altri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Vengo da una famiglia per niente benestante, sono donna, grassa, rapper e queer: le ho tutte", comincia così l'intervista di Big Mama al Corriere della Sera in cui l'artista, a pochi giorni dalla sua prima avventura sanremese in gara, si racconta spiegando come la canzone che porta al Festival rappresenti a suo modo la chiusura di un cerchio e un punto di inizio: "Ho subito un bullismo violento, anche dal punto di fisico, anche violenze sessuali, all'appello non manca davvero niente. E per non farci mancare nulla, a vent'anni ho scoperto di avere il cancro", rivela l'artista, spiegando di essersi sottoposta a un ciclo intenso di chemioterapie ma rassicurando sulle sue condizione di salute: "ho pure scoperto di stare bene con i capelli corti. Diciamo che tutti questi momenti mi sono serviti e mi servono ancora oggi per capire che se voglio fare qualcosa io posso. L'aver superato tutte queste cose mi ha portato a capire che se voglio ballare ballo".

Big Mama: "A 13 anni mi tirarono addosso pietre per il mio aspetto"

L'artista avellinese racconta di aver scritto il primo brano "a 13 anni dopo che alcuni ragazzini mi hanno tirato delle pietre addosso per il mio aspetto fisico" e confessa di avere covato una sorta di senso di vendetta nelle sue canzoni cui per molto tempo ha dato sfogo proprio attraverso la sua scrittura, che le permetteva a livello terapeutico di superare le difficoltà: "Per tanto tempo ho risposto all'odio con l'odio, il mio vettore primario era la rabbia".

La svolta di Sanremo con La rabbia non ti basta

Oggi sembra invece risolta, si sente "figa" e con il suo brano "La rabbia non ti basta" a Sanremo vuole restituire questo messaggi di positività, a testimonianza di una svolta personale: "Nella mia musica mi piace mettere sempre messaggi forti e questo è un pezzo che chiude un cerchio di rivalsa. Il senso è quello di non avere paura di credere in se stessi, di non farsi condizionare da quello che pensano gli altri".