Il testo e il significato di La rabbia non ti basta, la canzone di Big Mama a Sanremo 2024

Big Mama, nome d'arte di Marianna Mammone, al Festival di Sanremo 2024 con la canzone La rabbia non ti basta. Qui il testo e il significato della canzone.

Big Mama, Sanremo 2024

Big Mama, nome d'arte di Marianna Mammone, arriva al Festival di Sanremo 2024 con il brano La rabbia non ti basta. Si tratta dell'esordio assoluto nella categoria Big per la cantante campana, con un brano scritto insieme a M. L. Lazzerini, E. Botta, E. Brun. Solo 12 mesi fa era stata ospite sul palco dell'Ariston, durante la serata cover. Quella volta era stata Elodie, concorrente in gara, a sceglierla per interpretare American Woman di Lenny Kravitz. L'orchestra durante la sua esibizione sarà diretta dal maestro Alberto Cipolla. Qui il testo e il significato di La rabbia non ti basta.

Il testo di La rabbia non ti basta

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Spalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in alto

Parole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altro

Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu

Li nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi blu

Coi pugni stretti e i pensieri fragili, guardati adesso

Crollavi sempre anche con basi stabili, ma ora detesto

Pensare a te come una di quelli li, che ci hanno perso

Pezzi di loro per darne agli altri

Pezzi di cuore come gli scarti

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Animo buono ma riempito d’odio

Per far testa a quello degli altri

Più di un colpo d’arma da fuoco

E ti restava solo incassarli

È facile distruggere i più fragili

Colpire e poi affondare chi è solo

Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire

Lo sai che a casa non devon sapere, cosa dovrai dire

Una figlia che perde chi la vuole avere, quindi apri ferite

Vorresti solo un altro corpo

Ma a quale costo?

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Credere nei propri sogni salva

Se vuoi ballare balla

Non puoi sparire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Il significato di La rabbia non ti basta

Big Mama sarà una delle protagoniste sul palco dell'Ariston di Sanremo 2024: al suo esordio assoluto come concorrente Big, si presenta con La rabbia non ti basta. Un brano che gioca con l'equilibrio tra rap e dancefloor, raccontando i primi passi di Marianna da giovane, il senso di rivalsa e la propria accettazione personale: "Animo buono ma riempito d’odio, per far testa a quello degli altri, più di un colpo d’arma da fuoco e ti restava solo incassarli". Ha raccontato così la canzone nell'intervista su RaiPlay: "La mia canzone parla un po’ di rivalsa, ci sono dentro tante parole importanti e il messaggio che arriva è molto forte. Ed è fondamentale lanciarlo dal palco dell’Ariston. Che genere è il pezzo? E chi lo sa".