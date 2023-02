Big Mama, da Avellino al duetto con Elodie a Sanremo 2023: Irpinia in festa Grande attesa in Irpinia per il duetto di Sanremo 2023 tra Elodie e BigMama, al secolo Marianna Mannone: per la 22enne avellinese la serata più attesa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Grande attesa per la serata duetti di Sanremo 2023: momento molto atteso soprattutto in Irpinia per l'esibizione che vedrà la cantante Elodie duetterà con la rapper Big Mama. Le due cantanti si esibiranno nella cover di "American Woman" di Lenny Kravitz: il loro ingresso avverrà di fatto in prima serata, come seconde in uscita. Tutta l'Irpinia, di fatto, attende con ansia l'esibizione di una delle sue "figlie" più conosciute.

L'Irpinia attende la sua BigMama con Elodie

Big Mama, al secolo Marianna Mammone, è nata infatti ad Avellino il 10 marzo del 2000, e qui ha vissuto fino ai 18 anni: dopo la maturità scientifica al Liceo Scientifico Mancini, si è infatti trasferita a Milano, dove ha intrapreso anche la sua carriera musicale. Rapper, simbolo del body positive e icona LGBTQ+, è già nota ai più per la sua musica e per le sue battaglie sociali contro il bullismo, di cui fu vittima in giovane età. E dopo essersi fatta conoscere anche a livello nazionale partecipando al concertone del 1° maggio a Roma, ora per lei anche la platea internazionale del Festival di Sanremo, per un duetto con Elodie che si preannuncia di altissimo livello.

L'annuncio sui social e la festa in Irpinia

"Ciao mamma e papà: felici?": così annunciava sui social il suo duetto con Elodie, assieme ad una foto con la cantante romana. E in Irpinia si prepara già la festa. A San Michele Serino, città d'origine, ad Avellino dove ha lasciato i tanti amici del liceo. E sui social, tantissimi i messaggi che la celebrano: "Grazie per aver portato Avellino e l'Irpinia sul palco dell'Ariston", scrive uno dei suoi tantissimi fan. Assieme a lei, stasera, sul palco ci sarà un'intera provincia a sostenerla.

