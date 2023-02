Elodie infiamma Sanremo con Big Mama: reggiseno in vista, occhiali e stivali Elodie è la regina dark del Festival di Sanremo 2023 e lo ha dimostrato anche durante la quarta serata, quella dei duetti. Si è esibita sulle note di America Woman al fianco di Big Mama e ha lasciato emergere il suo lato più rock e “arrabbiato” con un sensuale look total black.

A cura di Valeria Paglionico

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua quarta serata, quella dedicata ai duetti, in occasione della quale tutti i Big in gara si esibiscono con colleghi e artisti famosi in esclusive cover di canzoni dagli '60 ai 2000. Tra le più performance attese non poteva che esserci quella di Elodie. Partecipa alla competizione con il brano Due ma questa sera ha lasciato emergere il suo lato più folle e "arrabbiato" sulle note di America Woman, l’iconico pezzo di The Guess Who che ha interpretato al fianco di Big Mama. Fin dalla sua prima esibizione ha dato prova di essere la regina dark del Festival e anche questa volta non ha rinunciato al total black: ecco tutti i dettagli del look della quarta puntata.

Il look rock di Elodie

Elodie ha fatto il suo ingresso trionfale sulla scalinata dell'Ariston in total black con un outfit dall'animo rock firmato Gucci. Per la quarta puntata ha puntato tutto sulla sensualità, apparendo esplosiva con una maxi pelliccia color senape che copriva un mini abito a portafoglio trasparente, modello che lasciava sia le gambe che il reggiseno di pizzo in vista.

L’ingresso in pelliccia

Per completare il tutto ha scelto un paio di maxi stivali cuissardes stringati col tacco a spillo, delle calze a rete trasparenti e degli occhiali da sole scuri da diva (tutto firmato sempre dalla Maison Gucci). Per quanto riguarda il beauty look, ha esaltato le labbra con un rossetto nero che ha aggiunto un ulteriore tocco dark e ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci a effetto bagnato.

Elodie in total black

Elodie è la regina dark di Sanremo

Nell'ultimo anno Elodie ha messo in atto l'ennesima rivoluzione di stile. Complice la collaborazione col nuovo stylist Lorenzo Posocco, ha lasciato emergere il suo lato più sensuale, femminile e sauvage. Tutine seconda pelle, cut-out rivelatori, trasparenze audaci: ne è passato di tempo da quando indossava le tute di Amici ed è riuscita a evolversi anche in fatto di look.

Elodie in Gucci

A Sanremo si è trasformata in una regina dark, spaziando tra cappotti di piume, make-up scurissimi e tubini dall'effetto vedo-non vedo. Insomma, Elodie ha dato l'ennesima prova di non avere rivali in fatto di femminilità: riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di concorrente più glamour del Festival?