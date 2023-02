Elodie e il look “effetto pelle bagnata”: la terza serata è con l’abito nude e i diamanti Elodie è in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘Due’: per la terza serata è tornata sul palco sfoggiando un nuovo look all’insegna della sensualità.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elodie è tornata al Festival di Sanremo in gara con il brano Due e sul palco dell'Ariston, quest'anno, ci ha regalato un nuovo stile, più dark e sensuale. L'avevamo lasciata martedì 7 febbraio avvolta in un caban di piume e la ritroviamo giovedì con un nuovo outfit: per la seconda esibizione è glamour e sensuale con l'abito trasparente ‘fasciato' sul corpo.

Il wet look di Elodie a Sanremo

Per la terza serata Elodie ha scelto un look semplice e sensuale: un minidress aderente senza spalline, con intrecci in tulle nero sul tessuto nude. L'outfit, curato ancora una volta dallo stylist Lorenzo Posocco, è firmato The Attico. Il look era completato da scarpe del brand con lacci alla caviglia e da preziosi gioielli Tiffany&Co.

Elodie in The Attico

L'artista per i look ha scelto un look effetto bagnato: i capelli erano tirati indietro in uno chignon, con una ciocca laterale a incorniciare il viso. Anche la pelle e il make up seguivano la scelta ‘wet': la pelle brillava come se fosse cosparsa d'olio.

Leggi anche Chiara Ferragni ritira il Telegatto in total black: premiata per il miglior debutto televisivo

Elodie in The Attico con gioielli Tiffany&Co.

Lo stile audace e glamour di Elodie

La carriera di Elodie è legata a doppio filo al Festival di Sanremo: nel corso degli anni ha sfoggiato abiti memorabili, sia come concorrente sia accanto ad Amadues. Questa infatti è la quarta volta a Sanremo: quest'anno i suoi look sono curati dallo stylist Lorenzo Posocco, che ha voluto mostrarci una versione più audace, grintosa e dark della cantante.

Per la prima serata l'artista aveva scelto una tutina trasparente completata da un soprabito di piume Valentino Haute Couture e da gioielli da favola. Poco prima di salire sul palco insieme agli altri 27 artisti in gara aveva condiviso una breve clip dalla sua camera d'albergo, mentre si preparava, dicendosi emozionata e felice: "Non vedo l'ora". Ora tutta l'attesa è per la serata dei duetti, venerdì, in cui ci aspettiamo di essere stupiti di nuovo.