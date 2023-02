Elodie cigno nero a Sanremo: la giacca di piume nasconde la tuta nude Elodie è tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa col brano Due. Si è esibita durante la prima serata, incantando il pubblico con la sua bellezza e col suo talento: ecco cosa ha indossato per la performance di debutto.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2023 è partito oggi e le sorprese sono state moltissime fin dai primi minuti della serata inaugurale, dalla presenza del Presidente Mattarella in platea all'ospitata di Roberto Benigni. Amadeus ha voluto al suo fianco Gianni Morandi e Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che ha debuttato nei panni di co-conduttrice, ma i veri protagonisti dell'evento sono i Big in gara. Tra loro c'è anche Elodie, tornata alla kermesse canora con il brano inedito Due a esattamente due anni dalla fortunata esperienza come presentatrice. Dopo il green carpet in latex e il look dark per il party pre-festival, ecco cosa ha indossato la cantante per la sua prima performance sanremese.

Il look di Elodie per la prima serata

Per la prima serata del Festival di Sanremo 2023 Elodie si è trasformata in un vero e proprio cigno nero. Ha fatto la sua apparizione sulla scalinata in total black con indosso un esuberante cappotto di piume in stile yeti di Valentino Couture. Lo ha abbinato a un trucco nero e marcato sugli occhi, messo in risalto da un acconciatura con i capelli a effetto bagnato tirati all'indietro. Orecchini pendenti gold, anelli portati sopra un paio di guanti da diva e tacchi alti in vernice nera: nel momento in cui ha dato il via alla performance ha aperto la giacca rivelando una tutina nude. Si tratta di una jumpsuit aderente e trasparente che ha lasciato intravedere un body in tinta scollato e sgambatissimo.

Elodie in Valentino Couture

L'evoluzione di stile di Elodie a Sanremo

Questa non è la prima volta di Elodie sul palcoscenico dell'Ariston, ha già partecipato al Festival tre volte prima del 2023. Il debutto risale al 2017 quando portava ancora i capelli corti e rosa, durante l'esperienza successiva del 2020 ha rivoluzionato drasticamente il suo stile, apparendo super sensuale tra abiti scollatissimi, tacchi a spillo e chioma platino. La svolta c'è stata nel 2021 quando è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice: tra lunghe sirene scintillanti, minidress di paillettes e abiti fiammanti, ha dimostrato di essere una regina glamour eclettica e sofisticata. Ora per lei è partita una nuova avventura ma il dettaglio che non è cambiato è la sua passione per i look iper sensuali. Riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di "dea della femminilità" del Festival?