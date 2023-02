Elodie arriva a Sanremo: per il party pre-Festival è una dark lady con occhiali da sole e maxi spacchi Elodie è arrivata a Sanremo, ieri sera ha partecipato a un party pre-Festival e ha dato una piccola anticipazione dello stile che sfoggerà all’Ariston. Occhiali scuri, maxi spacchi e fare da diva: la cantante si è trasformata in una dark lady.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano poche ore all'inizio del Festival di Sanremo 2023 e l'ansia comincia a crescere. I protagonisti di questa edizione dell'evento sembrano essere arrivati tutti in Liguria, da Chiara Ferragni con tanto di collanine a tema a Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, che nelle ultime ore si è mostrata in un'adorabile versione color block. Ieri sera, inoltre, si è tenuto un party pre-Festival al quale hanno partecipato tutti (o quasi) i cantanti in gara. Tra le più scatenate non poteva che esserci Elodie: sul palco dell'Ariston sarà in gara con il brano Due, ma nell'attesa del debutto si è servita dei social per dare una piccola anticipazione del suo stile sanremese.

Chi ha firmato l'abito di Elodie

Elodie ha dimostrato di essere una vera e propria regina di stile negli ultimi anni e di sicuro sul palcoscenico di Sanremo non deluderà le aspettative dei fashion addicted più incalliti. Al party pre-Festival ha dato una piccola anticipazione di quello che sarà il suo armadio "sanremese": seguita dal fidato stylist Lorenzo Posocco, lo stesso che cura anche il guardaroba di Marco Mengoni, si è trasformata in una dark lady.

Elodie in Dion Lee

Ha sfoggiato un sinuoso abito firmato Dion Lee, un modello total black con la gonna lunga ma con due spacchi frontali che hanno lasciato le gambe in vista (prezzo 1.810 euro). Il bustier è ugualmente fasciante, ha le maniche lunghe ma lascia le spalle scoperte e ha un cut-out al centro del seno tenuto "chiuso" da un decoro metallico.

Leggi anche Dove alloggia Chiara Ferragni a Sanremo e quanto costa la maxi villa con piscina a sfioro

Abito Dion Lee

Elodie in total black prima di Sanremo

Nell'outfit di Elodie non potevano mancare degli ulteriori accessori da diva. Ha completato il look total black con un paio di décolleté neri col tacco a spillo di Casadei e con degli occhiali da sole scurissimi che le hanno coperto gli occhi (li ha indossati anche se la festa si è tenuta di sera). Gli unici dettagli scintillanti? Gli orecchini di diamanti firmati Tiffany&Co., messi in risalto da un'acconciatura extra liscia portata con i ciuffi frontali dietro le orecchie. Insomma, a quanto pare la cantante è prontissima per dare il via con stile a questa nuova esperienza sanremese: sul palco dell'Ariston punterà tutto sul mood dark o lascerà spazio anche ai colori e agli scintillii?