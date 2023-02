Chiara Ferragni arriva a Sanremo col ciondolo a tema: rivela il suo “angolo portafortuna” Chiara Ferragni è arrivata a Sanremo con qualche giorno di anticipo rispetto al debutto sul palco dell’Ariston. Sui social ha rivelato non solo il ciondolo a tema che la accompagnerà in questa esperienza ma anche la location che la ospiterà per tutta la prossima settimana (con tanto di angolo portafortuna).

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiara Ferragni si sta preparando per una delle esperienze più importanti della sua vita professionale: il debutto sul palco dell'Ariston. Amadeus l'ha voluta al suo fianco al Festival di Sanremo 2023 per ben due serate, la prima e l'ultima, e lei non ha potuto fare a meno di accettare entusiasta, anche se sarà la sua prima volta nei panni di conduttrice. Nonostante manchino ancora diversi giorni all'inizio dell'evento, l'imprenditrice sembra essere già pronta. Dopo aver seguito una precisa beauty routine e aver realizzato un dolce shooting di famiglia, è già partita alla volta della Liguria e ha "preso possesso" della camera d'albergo in cui passerà tutta la prossima settimana. Potevano mai mancare i dettagli trendy a tema e i portafortuna? Assolutamente no e ha pensato bene di mostrarli sui social.

La nuova collana sanremese di Chiara Ferragni

Per dare il via alla sua esperienza sanremese Chiara Ferragni ha aggiunto al suo look un accessorio prezioso e a tema che non ha esitato a mostrare sui social. Nel momento in cui è arrivata nella cittadina ligure ha "invaso" la camera d'albergo con i suoi bagagli, immortalando una parte della meravigliosa location con piscina privata. Come se non bastasse, ha fotografato in primo piano la sua nuova collana. È caratterizzata da due fili d'oro sottili decorati con due pendenti personalizzati appositamente per lei e per l'esperienza al Festival: il primo è il classico ferro di cavallo portafortuna, il secondo è una pergamena con sopra inciso lo slogan "Perché Sanremo è Sanremo". La sfoggerà anche durante la prima e l'ultima serata del Festival?

La nuova collana di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha un angolo portafortuna a Sanremo

Negli ultimi giorni sono stati moltissimi gli amici e le persone care che hanno voluto augurare in bocca al lupo a Chiara Ferragni, visto che la prossima volta che la rivedranno sarà in tv sul palco dell'Ariston. Quello che forse nessuno si aspettava è che avrebbe portato con sé tutti i gadget e i regali ricevuti, dal lavoretto in spagnolo dei figli Leone e Vittoria al "kit di sopravvivenza" dello staff, fino ad arrivare a candele profumate e a un biglietto di auguri musicale personalizzato con la sua foto. Insomma, tutto sembra essere pronto per il grande giorno: a questo punto Chiara deve semplicemente cominciare a gestire l'enorme emozione provata per arrivare carica alla prima serata sanremese.