I Ferragnez al completo in versione cozy: le adorabili foto di famiglia prima di Sanremo Chiara Ferragni presto volerà a Sanremo per partecipare al Festival nei panni di co-conduttrice. Prima di dare il via a questa nuova avventura, è diventata protagonista di un adorabile shooting di famiglia con Fedez, Leone e Vittoria, tutti in versione cozy.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera: è stata scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, sarà al fianco di Amadeus durante la prima e l'ultima serata e di sicuro lascerà tutti senza fiato con i suoi abiti Couture firmati Schiaparelli e Dior. Tra poche ore partirà alla volta della Liguria, così da prepararsi al meglio per il debutto sul palco dell'Ariston, ma prima di farlo è diventata protagonista di un adorabile shooting di famiglia. Fedez, Leone e Vittoria hanno posato al suo fianco in versione cozy per darle un grande in bocca al lupo prima di questa esperienza speciale che di sicuro le cambierà la vita.

"In bocca al lupo per Sanremo mamma"

Per Chiara Ferragni i preparativi sanremesi sono già partiti da diversi giorni: dopo aver ricevuto dagli amici un "kit di sopravvivenza" per il Festival ed essere ricorsa a una serie di trattamenti beauty per vantare un aspetto perfetto, ora sembra essere pronta per trasferirsi a Sanremo. A poche ore dalla partenza, però, il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria le hanno fatto un regalo davvero dolcissimo: un adorabile shooting di famiglia. I quattro sono apparsi sorridenti e affiatati fianco a fianco in tre diversi scatti e nella didascalia il rapper non ha potuto fare a meno di scrivere: "In bocca al lupo per Sanremo mamma" (con tanto di emoticon a forma di cuore).

I Ferragnez prima di Sanremo

I look per lo shooting di famiglia

Cosa hanno indossato i Ferragnez per questo servizio fotografico improvvisato? Niente glamour o capi griffati, hanno lasciato spazio allo stile cozy. Jeans, t-shirt bianca e piedi nudi per Fedez, pantaloni in denim chiaro e maglione blu navy per la Ferragni: i più adorabili sono in assoluto i piccoli di casa. Leone ha "imitato" il papà ma sostituendo la maglietta di cotone con una camicia e aggiungendo dei calzini originali, mentre Vittoria è rimasta in pigiamino ma con dei dolcissimi calzettoni anti-scivolo a forma di coniglietto. Sorrisi, baci, linguacce: i Ferragnez sono pronti per sostenere la futura co-conduttrice del Festival.

