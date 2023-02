Come si prepara Chiara Ferragni per Sanremo? I trattamenti beauty prima di salire sul palco dell’Ariston Ultime coccole beauty prima di salire sul palco dell’Ariston per Chiara Ferragni: l’influencer si prepara a Sanremo 2023 con trattamenti viso e sopracciglia.

A cura di Federica Ambrogio

Manca meno di una settimana a Sanremo 2023 e se i telespettatori sono in fermento per completare le squadre del Fantasanremo, Chiara Ferragni si prepara al meglio per la sua prima co-conduzione sul palco dell'Ariston a fianco di Amadeus: trattamenti viso, sopracciglia e coccole beauty last minute prima di partire per la riviera ligure.

I trattamenti beauty pre Sanremo

Chiara Ferragni salirà sul palco dell'Ariston per condurre insieme ad Amadeus la 73° edizione del Festival di Sanremo e la vedremo durante la prima e l'ultima serata. Qualche settimana fa ha ritoccato il colore di capelli ravvivando il suo biondo, mentre ora, a pochi giorni dalla kermesse musicale, si dedica al viso. Nelle ultime ore infatti abbiamo visto sul suo account Instagram come Chiara si sia affidata alle mani di Alice Lastrato per un ultimo skin check: un trattamento beauty per preparare la pelle a giorni frenetici di make up e cambi look, in modo da avere un incarnato omogeneo e ancora più luminoso.

Il trattamento beauty di Chiara Ferragni

Il ritocco alla sopracciglia di Chiara Ferragni

Non solo trattamenti viso, ma anche un ultimo ritocco alle sopracciglia: Chiara si è fatta coccolare da Emanuela Pecora, che da qualche tempo si sta prendendo cura delle sopracciglia dell'influencer. È stata proprio lei a rivelare qualche settimana fa il segreto delle sopracciglia di Chiara Ferragni: nessun microblading nè tatuaggio, ma una ricostruzione che stimola la ricrescita del pelo per riportare la sopracciglia all'arcata originaria. Per completare il trattamento, solitamente Chiara colora le sopracciglia con una nuance tono su tono che intensifica il colore naturale e una laminazione sopracciglia che ripete ogni otto settimane per averle sempre in ordine.