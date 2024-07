video suggerito

Chiara Ferragni, l'outfit da tennis "sbagliato": "È il look meno appropriato" Chiara Ferragni ha trascorso la mattina giocando a tennis: per l'allenamento sulla terra rossa, l'influencer sceglie un look non proprio sportivo ma sicuramente super chic e low cost.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è in vacanza a Forte dei Marmi. L'influencer sta trascorrendo un weekend con amici e i figli Vittoria e Leone, tra escursioni e sport. Dopo un weekend trascorso a Maiorca per l'addio al nubilato della migliore amica Veronica Ferraro, Ferragni si gode un altro fine settimana con gli amici. Seguendo il trend di questa stagione, il tenniscore, ossia quella tendenza che vede i capi indossati sui campi da tennis dominare anche le mise di tutti i giorni, Ferragni si è divertita a giocare qualche scambio sulla terra rossa.

Il look low cost di Chiara Ferragni per allenarsi a tennis

Shorts bianchi e canottiera, Chiara Ferragni ha trascorso una mattina sui campi da tennis durante il suo weekend al mare. L'influencer ha sfoggiato un paio di shorts bianchi in felpa a vita alta in pieno stile athleisure: i pantaloncini bianchi sono firmati Zara e vengono venduti a 19,95 euro sul sito del brand spagnolo. Ferragni poi ha abbinato una canottiera bianca con la scritta "Silly Taurus Bitch" in riferimento al suo segno zodiacale: il top è firmato dal brand O Mighty venduta a 40 euro sul sito del brand.

Chiara Ferragni dopo l'allenamento di tennis

Il top è simile a un altro top indossato da Ferragni un po' di mesi fa: in quel caso si trattava di una t-shirt nera con la scritta "Thank You Jesus for making me a sexy Taurus" (Grazie Dio per avermi resa una sexy Toro). Come ha commentato Ferragni, l'intero look non era proprio adatto per un allenamento sui campi da tennis, visto che non si tratta di un look sportivo, magari con shorts dove poter tenere le palline da gioco. L'influencer, infatti, ha postato una storia sui suoi social con scritto: "Least appropriate look" (Il look meno appropriato di tutti). L'outfit da tennis, poi, è stato completato con un paio di Adidas modello SL rosa, che costano sul sito del brand 100 euro: un paio di scarpe sicuramente sportive e chic ma non esattamente tecniche per un allenamento sul rosso.

Chiara Ferragni gioca a tennis