Chiara Ferragni, il crop top contiene un riferimento all’oroscopo Per una giornata in famiglia, Chiara Ferragni sceglie un look anni Duemila con gonna cargo e una t-shirt con una scritta particolare.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Per un sabato in famiglia, Chiara Ferragni sceglie un outfit estivo in questo autunno che tarda ad arrivare. L'influencer sta approfittando del weekend per trascorrere del tempo con i figli Leone e Vittoria e il marito Fedez, dopo i giorni difficili di inizio ottobre. Il rapper infatti è tornato a casa da pochi giorni dopo un ricovero all'ospedale Fatebenefratelli in seguito alle complicazioni legate al presentarsi di due ulcere. Per l'occasione, Ferragni ha indossato un look sportivo con una t-shirt dal significato particolare.

L’outfit completo di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, la t-shirt con un messaggio sul segno zodiacale

Il crop top nero postato da Chiara Ferragni celebra il suo segno zodiacale, il Toro, essendo la 36enne nata il 6 maggio. La maglietta riporta la scritta in inglese "Thank you Jesus for making me a sexy Taurus" ("Grazie Gesù per avermi resa una sexy Toro", ndr). In più di un'occasione, Ferragni ha menzionato l'oroscopo facendo riferimento alla sua Taurus energy come fonte di energie positive.

il dettaglio della maglietta

La t-shirt, che costa 60 dollari, è di O-mighty, un e-commerce americano che realizza t-shirt con stampe e scritte particolari: si tratta di un brand che la stessa influencer aveva già indossato diverse volte in passato, anche per lanciare messaggi positivi.

La maglietta di Chiara Ferrragni

Il look di Chiara Ferragni: il crop top si abbina alla gonna cargo

Alla maglietta con riferimento al segno zodiacale, Chiara Ferragni ha abbinato una minigonna cargo modello Fay di The Attico, brand che l'influencer ama molto indossare. Sul web la gonna viene venduta a 530 euro.

La minigonna Cargo firmata The Attico

A completare il look, l'imprenditrice ha aggiunto un paio di stivali in pelle nera Paris Texas modello Roxy, che costano 745 euro. Al braccio, Ferragni ha scelto di portare una mini bag Chanel modello Caviar Timeless CC Hobo in pelle nera che viene venduta online anche a 1.850 euro.