Chiara Ferragni, il nuovo look invernale è con shorts di jeans e borsa da 25mila euro Chiara Ferragni si prepara alla Fashion Week di Milano: in attesa di scoprire se prenderà parte agli show della Settimana della moda, l'influencer ha sfoggiato un look preppy.

Chiara Ferragni

Nel primo giorno di sfilate della Milano Fashion Week. In attesa di scoprire se Chiara Ferragni diserterà o prenderà parte agli show, l'influencer ha postato un fit check del suo look odierno. Un look casual e semplice ma adatto alle giornate di fine febbraio che preannunciano l'arrivo della primavera. Nel frattempo sui social i fan dei Ferragnez hanno notato il cambio di foto del profilo Instagram dell'influencer che ha sostituito lo scatto di famiglia con un'immagine senza Fedez.

Quanto costa il look a quadri di Chiara Ferragni

Dopo aver disertato le sfilate della Settimana della moda uomo di Parigi e dopo essersi recata in montagna in occasione di quelle di Milano, cresce l'attesa per un eventuale ritorno di Chiara Ferragni alla Fashion Week di Milano. L'influencer, nel frattempo, non fornisce dettagli o spoiler e posta un suo look semplicissimo, impreziosito da una borsa rarissima.

Il total look Moschino di Chiara Ferragni

Il total look firmato Moschino è composto da un paio di shorts in denim a vita alta: dalle cuciture fuoriescono dei dettagli a quadri rossi e neri che si abbinano al cardigan e alla maglia a scollo a V con la stessa texture. Il total look del brand italiano costa 900 euro. A smorzare il mood preppy del look, reso tale anche dai collant velati neri e un paio di mocassini, Ferragni sfoggia un bomber nero in pieno stile biker.

La Kelly di Hermès di Chiara Ferragni

La borsa griffata di Chiara Ferragni

Il dettaglio più glamour dell'intero look, però, è la Kelly di Hermès, modello Crocodile Porosus Rouge Cerise: si tratta di una versione rara della celebre it-bag del brand francese, in pelle di coccodrillo rossa. La borsa viene venduta sui siti second hand a 24.824 euro. Un accessorio gioiello davvero ambito dai collezionisti e gli appassionati di moda.