Chiara Ferragni non partecipa alla Milano Fashion Week e va fuori città con la famiglia L'imprenditrice digitale si allontana dal fashion system e sceglie di non presenziare alle sfilate della Settimana della Moda. Una scelta coerente con il silenzio social seguito allo scandalo Balocco pur non avendo mai partecipato in maniera particolarmente attiva agli show dedicati alle collezioni maschili.

A cura di Annachiara Gaggino

Chiara Ferragni è la grande assente di questa Fashion Week. Al secondo giorno della Settimana della Moda l'influencer non è ancora stata vista nel front row di nessuna sfilata e ha da poco pubblicato una foto nelle sue storie Instagram dove scrive: "ventiquattr'ore fuori con la famiglia". Sembra quindi che l'imprenditrice continui a mantenere un basso profilo dopo lo scandalo del caso Balocco che ne ha determinato prima l'allontanamento dai social e ora quello dagli eventi della Fashion Week meneghina. Per il suo ritorno su Instagram, Chiara Ferragni, ha preferito contenuti che raccontassero alcuni momenti della vita familiare, dal tempo con i figli a quello con le sorelle, limitando al minimo quelli lavorativi.

Chiara Ferragni alle Fashion Week maschili

La latitanza dell'imprenditrice digitale agli show hanno alimentato le voci secondo cui sempre più marchi la stessero abbandonando. Dopo il dietro-front di Safilo, che aveva in licenza la produzione degli occhiali firmati dal brand della fondatrice di The Blonde Salad e quello di Coca-Cola che ha bloccato la collaborazione per lo spot in programma per uscire poco prima del Festival di Sanremo, anche Monnalisa sta valutando di interrompere la partnership con Chiara Ferragni. Non è dato sapere se l'imprenditrice abbia ricevuto o meno gli inviti per le sfilare di questa Settimana della Moda, ma è bene ricordare che la sua presenza non è mai stata costante alle Fashion Week maschili dove, in genere, partecipava accanto al marito e solo a sfilate di Maison a cui fosse particolarmente legata, come Versace e Prada. Non si possono quindi fare troppe illazioni sulla sua assenza a questa Milano Moda Uomo, che non determina una sua esclusione dal mondo della moda.