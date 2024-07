video suggerito

In casa di Chiara Ferragni: la cabina armadio di 100 metri quadrati si ispira alle scatole cinesi L'enorme cabina armadio è uno degli angoli preferiti di Chiara Ferragni, all'interno del lussuoso attico di City Life dove vive coi figli.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

A dicembre, prima che scoppiasse il caso relativo al pandoro Balocco, Chiara Ferragni e Fedez si erano trasferiti nell'abitazione milanese che avevano ristrutturato per mesi: era la casa dei loro sogni, nel lussuoso complesso Residenze Libeskind 2 di Citylife. In poco tempo le loro vite sono cambiate, non solo per le vicissitudini giudiziarie che hanno investito in pieno l'imprenditrice. La situazione si è ribaltata anche dal punto di vista personale e sentimentale. Ad oggi, infatti, i Ferragnez non sono più una coppia e nell'enorme attico, progettato in ogni minimo dettaglio per quattro, vivono soltanto l'influencer e i figli, Leone e Vittoria. Il rapper si è spostato altrove, in un appartamento poco distante. Uno degli elementi che sin dall'inizio ha attirato più attenzione e curiosità, è l'enorme cabina armadio.

Come è fatta la cabina armadio di Chiara Ferragni

Conte, brand specializzato nella produzione di complementi d’arredo, ha realizzato su misura sia il letto della camera padronale che l'imponente cabina armadio nella casa di Chiara Ferragni. Il progetto si deve a Filippo Fiora e Federico Sigali, fondatori di 13.1 Architecture & Decor Studio, che si sono occupati dell’intera progettazione del superattico. La cabina armadio è uno degli spazi più scenografici. Basti pensare che Fedez, quando l'ha vista nella sua versione definitiva, con tutte le borse e le scarpe della moglie, l'ha paragonata a La Rinascente, date le sue imponenti dimensioni!

La cabina armadio di Chiara Ferragni

ll concept d’ispirazione si basa sull’idea delle "scatole cinesi": l'originario spazio di circa 100 metri quadrati è stato suddiviso in quattro distinti ambienti, ciascuno con una precisa funzione. L'ingresso con porta scorrevole a doppia anta rifinita in specchio e maniglie in bronzo conduce nel primo ambiente: qui trova posto la collezione di borse dell'imprenditrice, posizionate su ampi scaffali rivestiti in pregiata carta tessuto. I dettagli che rendono tutto più elegante sono: la luce a sospensione realizzata in vetro di Murano, tappeto e pouf rosa.

Da questo spazio centrale si diramano due ali laterali. A sinistra c'è lo spazio dedicato all'abbigliamento: scaffalature a giorno, sofisticati telai illuminati in bronzo spazzolato. Sul lato destro, invece, c'è l'area pensata esclusivamente per le calzature, a cui si accede attraverso un portale rivestito in travertino Navona: anche questa zona è realizzata con scaffalature a giorno retroilluminate. Da qui si accede infine alla "stanza da toeletta," con tanto di postazione per il make-up e l’hairdressing.