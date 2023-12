Le Birkin di Chiara Ferragni: la collezione di borse Hermès nel nuovo armadio vale oltre 500mila euro Il nuovo armadio di Chiara Ferragni è il “desiderio proibito” dei fashion addicted. Fedez ha mostrato per caso gli scaffali dedicati alle Birkin bag e alle altre borse di Hermès: ecco quanto vale la collezione.

I Ferragnez si sono trasferiti nella nuova casa milanese da diverse settimane ma, nonostante ciò, sui social non hanno ancora condiviso il video del tour ufficiale dell'enorme appartamento che ha richiesto circa un anno di lavori per essere totalmente ristrutturato. Certo, non hanno esitato a rivelare le loro zone preferite, dalla sala cinema alla stanza dei giochi, ma è chiaro che ci sono ancora spazi "inesplorati". L'armadio dell'imprenditrice, in particolare, sta riservando non poche sorprese ai fashion addicted più incalliti: Fedez l'ha definito grande come La Rinascente, ha intere camere dedicate alle borse, una gigantesca scarpiera e addirittura una zona glam con tanto di lavatesta. In quanti hanno notato gli scaffali dedicati alle Birkin e alle borse di Hermès?

Le borse Hermès di Chiara Ferragni

Le Birkin più preziose di Chiara Ferragni

Fedez ha fatto un giro nella cabina armadio della moglie Chiara e con ironia ha rivelato di essersi "perso" tra i suoi numerosissimi corridoi. Inconsapevolmente ha anche fatto un primo piano sulle borse firmate Hermès, probabilmente le più preziose della collezione. Così come le Louis Vuitton e le Bottega Veneta, anche queste sono divise per dimensione e per colore.

Birkin bag in pelle di coccodrillo

Il ripiano in alto sulla sinistra è dedicato allo Birkin bag 30: ce n'è una in pelle magenta da 32.591 euro, una in coccodrillo rosso da 60.900 euro, una color tabacco da 32.770 euro e infine la serie sui toni del marrone, dalla versione classica da 11.500 euro alla Kelly bag da 34.500 euro.

Kelly bag pink

Il secondo ripiano è riservato alle borse medie in colori pastello: si riconoscono le Birkin ghiaccio, rosa tenue e rosa Barbie (rispettivamente da 35.890, 28.046 e 28.350 euro), mentre in secondo piano c'è la Birkin bordeaux da 28.550 euro.

Birkin bag 30

Le Kelly bag colorate di Chiara Ferragni

A spiccare sul secondo ripiano è anche la Kelly pink da 26.550 euro. Si continua poi sempre con le Kelly bag ma in versione mini, tutte da oltre 24.000 euro, dalla rosa alla marrone, e con la Herbag verde smeraldo da oltre 5.000 euro.

Chiara Ferragni con la collezione di borse Hermès

Nello scaffale di destra tornano le Birkin bag 30, dalla verde alla blu notte (rispettivamente 18.550 e 16.550 euro), anche se le vere protagoniste sono le Kelly vitaminiche.

Kelly bag gialla

Una color ghiaccio da oltre 47.000 euro, una arancione da oltre 24.000 e una gialla da 26.000: tra i modelli iconici anche le Consance con la fibbia metallica a forma di H, la prima in celeste d 15.000 euro, la seconda in tela beige e pelle gold da 3.000 euro. Insomma la collezione di borse Hermès di Chiara è un vero e proprio tesoro, oltre che essere l'oggetto del desiderio degli amanti del genere.

Borsa Constance di Hermès