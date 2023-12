Chiara Ferragni mostra la zona glam nella cabina armadio: ha una postazione make-up e un lavatesta Chiara Ferragni ha mostrato un nuovo angolo inedito della sua nuova casa milanese. All’interno dell’enorme cabina armadio ha anche una zona glam con postazione make-up e lavatesta.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è trasferita con la famiglia al completo nella nuova casa a City Life e sui social sta lentamente rivelando gli angoli più sofisticati dell'enorme abitazione, i cui lavori di ristrutturazione sono durati quasi un anno. Com'è la sua cabina armadio? A rivelarlo è stato Fedez, che su Instagram l'ha paragonata alla Rinascente durante un micro tour fatto mentre puntava la telecamera sul pavimento. L'imprenditrice al momento non ha ancora rivelato integralmente quella che probabilmente è la sua stanza preferita, ma la cosa certa è che sta sistemando in modo minuzioso tutte le scarpe e le borse, dalle Louis Vuitton alle Bottega Veneta, fino ad arrivare alle Lady Dior. Nelle ultime ore ha inoltre mostrato anche la "zona glam": ecco com'è.

La postazione beauty nella cabina armadio

Nell'enorme cabina armadio Chiara Ferragni non si è fatta mancare davvero nulla, anzi, molto probabilmente diventerà l'ambiente in cui darà vita ai total look per le apparizioni pubbliche. Complice il fatto che spesso prima di un evento speciale o di uno shooting riceve parrucchieri e truccatori direttamente a casa sua, ha pensato bene di riservare una zona del guardaroba al lato glam. Tra le enormi scarpiere e gli scaffali dedicati agli abiti e alle borse, c'è un angolo dedicato ai beauty look. Com'è fatta? La postazione è in marmo bianco e ha un enorme specchio illuminato posizionato di fronte una comoda sedia color panna in tessuto teddy bear (che riprende gli arredi del salotto). Come se non bastasse, c'è anche un maxi quadro in stile 800esco.

La postazione glam

Chiara Ferragni ha la postazione parrucchiere nella nuova casa

A fare la differenza è la "zona parrucchiere" dotata di lavatesta e seduta a pouf in tinta con il resto dell'arredamento. Si tratta di un dettaglio davvero insolito per una cabina armadio dove, almeno stando alle convenzioni, dovrebbero esserci solo abiti e accessori.

La postazione parrucchiere

Per Chiara Ferragni, però, i beauty look sono parte integrante del suo lavoro, fondamentali per rendere ancora più glamour la sua immagine, dunque non sorprende che se ne voglia prendere cura tra le mura domestiche. Insomma, la nuova casa dell'imprenditrice è un vero e proprio sogno che diventa realtà per i fashion addicted più incalliti: quale altra "sorpresa" nasconderà?

Chiara Ferragni nella zona glam