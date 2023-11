Chiara Ferragni mostra una parte del nuovo armadio: ha dei cassettoni pieni di borse Louis Vuitton Chiara Ferragni è alle prese col trasloco nella nuova casa e nelle ultime ore ha dato una piccola anteprima del suo armadio: è color panna e ha dei maxi cassettoni dedicati solo alle borse Louis Vuitton.

A cura di Valeria Paglionico

Tutto sembra essere pronto nella nuova casa milanese dei Ferragnez: a quasi un anno dall'acquisto i lavori di ristrutturazione sono arrivati al termine e ora la famiglia è alle prese con il maxi trasloco. Nei giorni scorsi sia Chiara Ferragni che Fedez avevano mostrato il salone del vecchio appartamento pieno di scatole, oggi hanno finalmente organizzato il primo pranzo nell'abitazione a City Life, stando però bene attenti a non dare nessuno spoiler esclusivo sull'arredamento scelto (anche se il cantante ci ha provato, scatenando l'ira della moglie). È stata però l'imprenditrice stessa a mostrare in anteprima una parte molto importante dell'immobile, quella dedicata ai suoi accessori di lusso: ecco dove ha posizionato la collezione da sogno di borse Louis Vuitton.

Chiara Ferragni, le prime foto dell'armadio nella nuova casa

Come sarà l'armadio di Chiara Ferragni? Sebbene abbia preferito mantenere una certa privacy sull'argomento, nelle ultime ore ha lasciato intravedere delle piccole anteprime sui social, concentrandosi soprattutto sulla zona che intende dedicare alle borse. La stanza guardaroba dovrebbe essere tutta in bianco panna, arricchita da specchi e lucine su ogni scomparto.

Il nuovo armadio di Chiara Ferragni

Al momento, però, sarebbe ancora "in costruzione", nel senso che l'imprenditrice sta ancora scegliendo le posizioni precise per i diversi abiti e accessori. Se nella vecchia casa Chiara aveva scelto di tenere tutte le bag griffate a vista in un maxi scaffale simile a una libreria, ora pare che abbia dedicato a ogni brand dei cassettone. Per fare ordine nella sua collezione da sogno è partita dalle Louis Vuitton, alle quali ha dedicato due cassetti over e un ripiano.

I cassettoni dedicati alle Louis Vuitton

Quanto valgono le Louis Vuitton di Chiara Ferragni

Quante sono le Louis Vuitton bag che Chiara ha portato nella nuova casa? Al momento se ne contano 27 e sono tutte delle chicche iper glamour. Tra i modelli iconici più riconoscibili ci sono le Petite Malle Capitale, quelle rigide decorate con l'iconico logo LV e le finiture a contrasto, da quella in nero da 5.800 euro a quella vintage (e introvabile sul mercato) dai dettagli senape.

Borsa Petite Malle Capitale di Louis Vuitton

La Camera Box, ovvero la borsa a forma di "mini baule", costa 7.500 euro, mentre la borsa Papillon cilindrica e semi-rigida viene venduta a 2.500 euro. Non mancano le bag con il logo LV multicolor che hanno spopolato nei primi anni 2000 e le varianti tradizionali decorate con la stampa Monogram, prima tra tutte la classica pochette Métis da 2.150 euro.

Borsa Papillon Louis Vuitton

In evidenza anche la FWRD Renewbrand, la tracolla in fucsia acceso con i tasconi logati, il cui prezzo supera i 4.000 euro. Si potrebbe continuare con la Atlantis BB in marrone chiaro o con la Coussin PM in total pink: la collezione di Chiara è un perfetto mix di cult, vintage e lusso e di certo sono moltissimi coloro che sognano un armadio simile.