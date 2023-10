La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez è quasi pronta: le foto dell’attico a City Life Manca poco al trasloco dei Ferragnez nell’enorme attico comprato a Milano: per testimoniare l’avanzamento dei lavori, l’imprenditrice ha mostrato nuove foto.

A cura di Giusy Dente

Tra i tanti impegni di lavoro, Chiara Ferragni ha trovato il tempo per un appuntamento fisso a cui tiene molto: supervisionare i lavori nella nuova casa. L'imprenditrice sin dall'inizio ha voluto essere presente e guardare coi suoi occhi l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione, che sembrano ormai vicini alla conclusione. Inizialmente il trasloco nell'abitazione acquistata dai Ferragnez era previsto a ottobre. Forse bisognerà aspettare un po' di più, ma di certo ormai manca davvero poco.

Dove andranno ad abitare i Ferragnez

In questo momento Chiara Ferragni, Fedez e i loro due figli vivono in un attico a City Life e pagano un affitto. La coppia ormai un anno fa ha preso una decisione importante, anche in considerazione dell'allargamento della famiglia e delle nuove necessità. Hanno quindi fatto il grande passo e hanno comprato la casa dei loro sogni, nella stessa zona dove risiedono attualmente.

Si sono affidati allo studio 13.1 Architecture & Decor di Filippo Flora e Federico Sigali e sia l'imprenditrice che il rapper hanno condiviso con fan e follower passo passo ogni fase dei lavori. In questi mesi è avvenuta la lenta e radicale trasformazione: dove prima c'erano solo polvere, impalcature e stanze vuote ora ci sono spazi finemente arredati. pronti ad accogliere i Ferragnez.

Come è fatta la casa di Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez stanno realizzando la casa dei loro sogni. In questi mesi hanno reso partecipi i follower, mostrando alcuni dettagli dell'attico acquistato, che sembra enorme. Fino a questo momento l'imprenditrice ha fatto vedere alcuni dettagli della stanze dei bambini e i loro bagni: Leone e Vittoria ne avranno uno ciascuno, una scelta che non tutti hanno condiviso. Ha mostrato anche il bagno principale, che ha il doppio lavandino e grandi specchi. L'attico ha il camino nel soggiorno e gode di una spettacolare vista su Milano, affacciando direttamente sull'area verde di City Life. I fan hanno notato una scelta curiosa: l'abbondanza di marmo, che è diventata oggetto dell'ironia del web.

Le nuove foto dell'attico

L'imprenditrice ha condiviso nuove foto dell'attico, per rendere partecipi fan e follower della gioia che prova nel vedere la casa dei suoi sogni prendere forma. Ha mostrato nuovi dettagli dell'enorme casa: si intravede la scala a chiocciola che porta al piano superiore, le colonne, le lampade innovative. Il camino è circondato da enormi finestre mentre nella stanza con la veranda ora è stato aggiunto un tavolo di legno, che mancava nelle foto precedenti, a testimoniare l'avanzamento dei lavori. Ora i fan non vedono l'ora di assistere all'inaugurazione ufficiale.