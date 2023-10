La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni prende forma: le foto dell’enorme bagno Proseguono i lavori nella nuova casa dove andranno presto ad abitare i Ferragnez. Il bagno in marmo ha il doppio lavandino.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni e Fedez stanno continuando a monitorare i lavori della casa che presto li accoglierà assieme ai figli. I quattro andranno ad abitare in un nuovo superattico su due livelli, che come quello che occupano attualmente si trova in zona City Life. Ma a differenza di quello dove si trovano ora, dove sono in affitto dal 2018, la nuova residenza è stata acquistata dalla coppia: un passo importante, che però hanno voluto fare per solidificare la famiglia e per realizzare un sogno comune.

Come è fatta la casa dei Ferragnez

Dopo la pausa dei mesi estivi, i lavori di ristrutturazione nella nuova casa dei Ferragnez sono ricominciati. Si avvicina la fatidica data di consegna: il trasloco della famiglia era previsto a ottobre. L'imprenditrice sin dall'inizio sta supervisionando passo dopo passo tutti gli step, testimoniando sui social la gioia di vedere la casa dei suoi sogni che prende forma. Dove prima c'era solo un cantiere, con tanta polvere e impalcature, ora ci sono delle stanze tutte da arredare, tutte da vivere, dove costruire nuovi ricordi. I Ferragnez si sono affidati allo studio 13.1 Architecture & Decor di Filippo Flora e Federico Sigali.

Work in progress a casa di Fedez e Chiara Ferragni

Fino a questo momento, Chiara Ferragni ha mostrato il "work in progress" di diverse aree della nuova casa. Dai dettagli snocciolati sui social, sappiamo per esempio che l'abitazione gode di una meravigliosa vista su Milano, c'è un romantico camino nel soggiorno, le camerette di Leone e Vittoria sono in costruzione ma in uno degli ambienti c'è un originale parquet bicolor. I bimbi avranno due bagni separati, uno ciascuno (una scelta che le è costata qualche critica sui social).

L'influencer ha mostrato anche un dettaglio del suo bagno. Confrontandola con una vecchia foto condivisa nelle Instagram Stories settimane fa, è palese l'avanzamento dei lavori. "Nuova casa in arrivo" ha infatti scritto l'imprenditrice, felice e soddisfatta. La stanza ha un doppio lavandino, con due rubinetti e due specchi (più altri due laterali e uno sulla parete accanto), perfetti per un utilizzo di coppia.