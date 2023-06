Chiara Ferragni con Leone e Vittoria nella nuova casa: come saranno le camere dei bimbi Chiara Ferragni sta seguendo i lavori di ristrutturazione della nuova casa milanese di famiglia e ieri ha portato sul cantiere con lei anche i piccoli Leone e Vittoria: ecco come saranno le camere dei bambini.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato una nuova casa di famiglia e, salvo imprevisti, dovrebbero traslocare tra la fine dell'estate e il prossimo settembre. Ancora una volta hanno scelto il quartiere CityLife ma hanno puntato su un attico molto più grande di quello attuale, così che i figli possano avere delle camere separate. Per la precisione si tratterebbe di una delle abitazioni in costruzione nei complessi residenziali di fronte alle Tre Torri, le residenze Libeskind 2: è a due piani, ha un enorme terrazza e dispone di una piscina condominiale. Nelle ultime ore l'imprenditrice ha voluto fare un regalo speciale a Leone e Vittoria: li ha portati ad ammirare le loro future stanzette.

Il parquet bicolor nella camera di Leone e Vittoria

"Oggi ho portato i bambini a vedere la nuova casa e hanno visto anche le loro stanze": sono state queste le parole che Chiara Ferragni ha usato per immortalare la visita al nuovo attico in ristrutturazione insieme a Leone e Vittoria (quest'ultima con la t-shirt "Tutta la mamma").

Vittoria e Chiara in una delle camere della nuova casa

I tre hanno posato in quello che dovrebbe essere il salotto sullo sfondo del camino artificiale che l'imprenditrice aveva già rivelato in precedenza ma hanno fatto anche un tour "completo". Come saranno le camerette dei bimbi? Attualmente sono ancora in costruzione ma Chiara ha mostrato dei dettagli in anteprima: in uno degli ambienti c'è la finestra e un originale parquet bicolor a forma di raggi solari, nell'altra un parquet tradizionale e un balcone che dà sulla terrazza.

Il parquet bicolo nella camera dei bambini

Chi sta curando i lavori di ristrutturazione a casa di Chiara Ferragni

Per rendere la nuova casa perfetta Chiara Ferragni ha affidato il progetto dei lavori di ristrutturazione allo studio 13.1 Architecture & Decor dell'amico Filippo Flora e del suo collaboratore Federico Sigali.

Il presunto bagno padronale

È proprio sulla loro pagina ufficiale che sono comparse le foto di due bagni, quello principale e quello per gli ospiti: sono stati definiti "incredibili" dai due architetti e tutto lascerebbe pensare che si tratta degli interni del nuovo attico dei Ferragnez.

Il presunto bagno degli ospiti

Lavandini in marmo, enormi specchi e cassettoni coordinati nel bagno padronale, led bianchi e lavabo a colonna in quello per gli ospiti: Filippo Flora ha però voluto specificare che i lavori non sono stati ancora completati. Chiara rivelerà se sono o meno parte della sua nuova casa solo a ristrutturazione completata?