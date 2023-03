Chiara Ferragni rivela quando sarà pronta la nuova casa (e chiede ai fan consigli sull’arredamento) Chiara Ferragni è tornata a parlare della nuova casa di famiglia sui social. Ha rivelato quando sarà pronta e ha chiesto consiglio ai fan in fatto di interior design.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata alla normale quotidianità milanese dopo aver affrontato un mese particolarmente intenso e pesante. A inizio febbraio ha calcato il palcoscenico dell'Ariston, poi una volta terminata la fortunata ma stressante esperienza ha aiutato Fedez a superare dei delicati problemi di salute, il tutto senza mai prendersi neppure una pausa dal lavoro. Ora che in casa è tornato il sereno si sta dedicando al relax, programmando i prossimi viaggi e i prossimi progetti speciali. Tra questi ultimi c'è la casa in costruzione a CityLife, della quale proprio nelle ultime ore ha rivelato dei dettagli inediti: ecco cosa ha dichiarato l'imprenditrice.

Quando sarà pronta la nuova casa dei Ferragnez

Era l'inizio del 2022 quando Chiara Ferragni e Fedez avevano annunciato di aver acquistato la loro prima casa insieme a CityLife, per la precisione in uno dei complessi residenziali in costruzione di fronte alle Tre Torri (si tratterebbe infatti di un appartamento su due piani nelle residenze Libeskind 2).Negli ultimi mesi era stata l'imprenditrice a mostrare i primi dettagli degli interni, dalla scala a chiocciola alle ispirazioni per la piscina, ma solo nelle ultime ore è tornata ad aggiornare i fan sulla questione. In alcune Stories condivise sui social ha dichiarato che il maxi appartamento dovrebbe essere pronto tra qualche mese, per la precisione tra agosto e settembre. Quand'è che darà il via ai preparativi per il trasloco?

Chiara Ferragni parla della nuova casa sui social

Chiara Ferragni cerca ispirazioni per l'interior design

Le novità sulla nuova casa di Chiara Ferragni non sono finite qui. Sempre sui social l'imprenditrice ha lanciato un appello molto interessante ai fan, le sue parole sono state: "Spero che tra agosto e settembre sarà pronta, quindi con i miei architetti sto facendo un lavoro molto interessante di interior design. Mi servono ancora più ispirazioni, se avete delle pagine o dei brand che amate da consigliarmi mettetemeli qua". Insomma, Chiara si è servita di Instagram per trovare idee e fonti di ispirazione su cui poter lavorare con i suoi architetti. La nuova casa di famiglia si preannuncia un mix di pezzi di design, accessori personalizzate e chicche iper moderne e griffate.