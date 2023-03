La piscina dei Ferragnez: Chiara Ferragni condivide le ispirazioni per la nuova casa Chiara Ferragni è alle prese sempre con nuovi progetti, lavorativi e privati, e presto la sua casa potrebbe avere una piscina di design immersa nel verde.

A cura di Clara Salzano

La piscina di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non si ferma mai. La nota imprenditrice, dopo il Festival di Sanremo 2023 da record e il suo successo in tv, continua a sorprendere sempre non nuovi progetti all'orizzonte, lavorativi e privati. Da tempo si parla della sua nuova casa a Milano, che è in costruzione in una delle prossime residenze di City Life e che presto verrà completata. E ha fatto anche molta notizia l'interesse dei Ferragnez verso una villa su Lago di Como, destinazione molto amata dalla famiglia di Chiara Ferragni, di fronte alla casa di George Clooney. Da alcune imagini condivise di recente dalla famosa influencer la villa sul lago potrebbe essere presto realtà e sarà dotata di una piscina immersa nel verde in fase di realizzazione.

Le ispirazioni per la piscina di Chiara Ferragni – Foto dalle stories di Instagram

Da alcune immagini condivise sui social da Chiara Ferragni, apprendiamo che l'imprenditrice dei record sta lavorando al design della piscina della sua nuova casa. Non sappiamo se l'immagine d'ispirazione sia destinata alla piscina del suo nuovo attico a Milano o di una possibile villa sul lago di Como. Sicuramente il verde sarà il tema dominante dello spazio con comodi lettini a righe, su eleganti piattaforme di legno, a bordo piscina.

La pavimentazione in pietra chiara crea un forte contrasto con il turchese dell'acqua e il verde rigoglioso della vegetazione circostanti. Grandi vasi chiari, panchine in pietra e viali completano l'ispirazione per una piscina a casa di Chiara Ferragni. In base ad alcuni dettagli emersi nel tempo dal cantiere del nuovo attico di Chiara Ferragni e Fedez è stato possibile apprendere che la casa non avrà una piscina privata ma condominiale. L'immagine dell'ispirazione dell'arredo per la piscina potrebbe dunque confermare la nota coppia stia lavorando alla ristrutturazione proprio di una villa sul lago di Como.