Il saggio di danza di Vittoria Ferragni: mamma Chiara le regala un bouquet di fiori arcobaleno

Chiara Ferragni insieme a mamma Marina ha partecipato al secondo saggio di danza di Vittoria. Cosa le ha regalato? Un meraviglioso bouquet di fiori arcobaleno.

Chiara Ferragni è rientrata da pochi giorni a Milano dopo diversi viaggi di lavoro in Spagna tra Madrid e Maiorca e come prima cosa ha riabbracciato i figli Leone e Vittoria. Ieri sera, inoltre, ha partecipato a un evento speciale: il saggio di danza della secondogenita, il secondo della sua vita. Da due anni la bimba ha cominciato a praticare danza classica e, come da tradizione, poco prima dell'estate diventa protagonista di uno spettacolo insieme alle sue "colleghe" di corso. A seguirla dalla platea questa volta c'era mamma Chiara e nonna Marina, che hanno definito l'esperienza super emozionante. Quale regalo hanno fatto alla ballerina "in erba"?

La tradizione dei bouquet di fiori regalati alle ballerine

La piccola Vittoria Lucia Ferragni ha cominciato a praticare danza classica da due anni e ieri, in occasione del saggio finale, si è esibita in un teatro milanese dinanzi a decine di invitati. Mamma Chiara non ha potuto fare a meno di documentare l'esperienza sui social, dove ha raccontato che la bimba è stata bravissima. Ha inoltre rivelato un aneddoto originale: l'anno scorso, quando aveva partecipato all'evento con Leone e sua mamma Marina, aveva scoperto che per tradizione bisogna portare un mazzo di fiori alle ballerine alla fine dello spettacolo. In quell'occasione fece "correre" la nonna ad acquistare il bouquet durante lo show, mentre in questo 2026 si è premunita, chiedendo direttamente a Vittoria cosa desiderasse come regalo.

Il bouquet arcobaleno

I fiori arcobaleno ricevuti da Vittoria Ferragni

Qual è stata la richiesta di Vittoria per il suo saggio? Un bouquet arcobaleno, come gli unicorni che tanto ama. Chiara Ferragni non se l'è fatto ripetere due volte e ha fatto realizzare un piccolo mazzo di fiori multicolor. Ha mostrato il risultato finale su Instagram, dove ha immortalato orgogliosa il rainbow bouquet regalato alla sua ballerina. Composto da fiori secchi colorati, primi tra tutti quelli a "coda di coniglio", è in stile boho chic. Riprende i toni del rosso, fucsia, giallo, blu, verde e un tocco di bianco ed è assolutamente perfetto per una bambina. In quanti prenderanno ispirazione dell'idea di Chiara per fare un regalo alle proprie figlie per il saggio di danza?

Leggi anche Vittoria Lucia Ferragni in vacanza usa l’accappatoio griffato e personalizzato col suo nome