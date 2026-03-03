Vittoria Ferragni sfoggia lo “chignon perfetto”: la pettinatura trendy creata da mamma Chiara

Vittoria Ferragni è diventata la modella per una notte della mamma: ecco lo chignon perfetto che ha sfoggiato (realizzato proprio da Chiara).

Chiara Ferragni ha appena terminato la sua esperienza alla Milano Fashion Week, apparendo spesso in pubblico tra look super glamour e acconciature all'ultima moda. Ora, complice anche il fatto che i figli non devono più seguire il Festival di Sanremo (al quale ha partecipato papà Fedez), può godersi il tempo libero in loro compagnia. Ieri, ad esempio, ha organizzato una serata film nella stanza cinema che ha nella nuova casa milanese e ne ha approfittato per trasformare la piccola Vittoria nella sua "cavia" per provare delle nuove pettinature super trendy.

Vittoria è la "modella" di mamma Chiara

È inutile negarlo, tutte le mamme di figlie femmine si divertono a curare i look delle bimbe nei minimi dettagli, sbizzarrendosi tra abiti e acconciature all'ultima moda. Chiara Ferragni non fa eccezione e, sebbene non possa più mostrare Leone e Vittoria sui social a causa di specifici accordi di divorzio con Fedez, spesso li immortala di spalle, mostrando la loro incredibile crescita.

Serata cinema in casa Ferragni

La secondogenita, in particolare, sta diventando molto alta e, oltre a divertirsi rovistando nell'armadio della mamma proprio come fanno tutte le bambine della sua età, vanta anche gli stessi meravigliosi capelli lunghi e biondi di Chiara. Non sorprende, dunque, che l'imprenditrice l'abbia trasformata in una "modella per una notte" per provare a realizzare lo chignon perfetto.

Lo chignon di baby Vittoria

Lo chignon perfetto di Vittoria Ferragni

In una foto condivisa tra le Stories social di Chiara Ferragni, è apparsa la piccola Vittoria di spalle, con indosso un adorabile pigiamino a quadroni azzurri e bianchi e i capelli legati in uno chignon impeccabile, ovvero il classico bun avvolto intorno alla ciambella con alcuni ciuffetti lasciati liberi (proprio come va di moda ora). Nella didascalia la mamma ha scritto "Perfect bun" con accanto l'emoticon di un croissant, chiaro riferimento alla brioche col tuppo siciliana a cui si ispira l'acconciatura. Prossimamente la sfoggerà anche lei agli eventi glamour a cui sarà invitata?