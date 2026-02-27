Vittoria Ferragni gioca con gli stivali di mamma Chiara: “Sono la signora tacca”

Mentre l'attenzione di tutti è volta verso la 76esima edizione del Festival di Sanremo, il mondo va avanti e così anche Milano con la sua fashion week dedicata all'Autunno/Inverno 2026-27. Protagonista della settimana della moda meneghina è a sorpresa Chiara Ferragni, che è stata invitata a diverse sfilate, da Fendi a Prada, fino a Missoni e Boss, alle quali ha presenziato con uno stile che rompe con i soliti schemi da fashion week. Tra un impegno e l'altro, i figli Leone e Vittoria guardano sicuramente la mamma indossare vestiti, scarpe e borse bellissimi. Infatti, ha catturato ieri l'attenzione un video buffo e dolce di Vittoria postato ieri nelle storie da Chiara Ferragni.

Vittoria Ferragni mentre indossa gli stivali di mamma Chiara

Vittoria è diventata la "signora tacca"

In una delle storie di ieri di Chiara Ferragni si intravede Vittoria mentre gioca in modo assolutamente buffo e divertente con le scarpe di mamma Chiara, mentre quest'ultima sta probabilmente facendo qualche fitting per prepararsi alle sfilate della Milano fashion week. La piccola Vittoria, in estasi a davanti alle numerosissime scarpe con i tacchi, ha iniziato a giocare con diverse di quelle: dagli stivali color cammello che portava sulle braccia come lunghi guanti, a quelli dalla fantasia leopardata che portava ai piedi fino a tutti quelli sparsi sul pavimento intorno.

Vittoria gioca con gli stivali

Con la sua magliettina bianca e i pantaloni della tuta rosa, Vittoria Ferragni sembra già una piccola diva, e non a caso vuole farsi chiamare "signora tacca". Baby Vittoria sembra proprio aver ereditato lo stile da mamma Chiara, aggiungendoci un suo tocco un po' più stravagante e originale, o forse è semplicemente l'innocenza di una bambina di 4 anni che adora la sua mamma. Qualche storia dopo, infatti, sempre durante i preparativi, si sente Chiara chiedere a Vittoria e Leone se i capelli andassero bene acconciati in quel modo e quale voto le darebbero: Vittoria risponde immediatamente "dieci!" con un entusiasmo e un accento dolcissimi.