Vittoria Lucia Ferragni in vacanza usa l’accappatoio griffato e personalizzato col suo nome

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend in Liguria con i figli, documentando tutto con foto e post. È stata soprattutto la piccola Vittoria ad attirare le attenzioni dei media grazie al suo accappatoio griffato e personalizzato.

Chiara Ferragni è tornata a sorridere dopo il momento difficile vissuto negli ultimi anni tra il divorzio da Fedez e lo scandalo dei pandori Balocco. Ora che si è lasciata sia il matrimonio che i problemi giudiziari alle spalle, ha ripreso la sua vita e la sua carriera in mano e non sorprende che abbia sempre l'agenda piena fitta di impegni, proprio come in passato. Nell'ultimo mese, ad esempio, è stata prima in Namibia, dove è diventata protagonista di un suggestivo safari, e poi a Londra per la prima londinese de Il Diavolo veste Prada. Riunitasi ai figli lo scorso weekend, ha poi pensato bene di organizzare una vacanza breve in Liguria. In quanti hanno notato l'accappatoio super glamour sfoggiato dalla piccola Vittoria sui social?

La vacanza in Liguria con Leone e Vittoria

Il weekend appena finito, quello del 25 aprile, Chiara Ferragni lo ha trascorso con i figli Leone e Vittoria e un gruppo di amici stretti, prima tra tutte Veronica Ferraro. Mamma e figli hanno fatto tappa in Liguria, per essere precisi sono stati tra Camogli e il Lago d'Orta, trascorrendo le giornate tra relax, pranzi in compagnia e panorami meravigliosi. Naturalmente l'imprenditrice non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, tornando a mostrare i bimbi in alcune foto (anche se solo di spalle, come richiesto dall'accordo con Fedez). Entrambi sono cresciuti in modo evidente, hanno i capelli biondissimi e lo stesso stile super glamour della mamma.

Vittoria Lucia Ferragni con l’accappatoio Versace

Chi ha personalizzato l'accappatoio di Vittoria Ferragni

Ad attirare le attenzioni dei fan è stata una foto in particolare: quella in cui la piccola Vittoria Ferragni è nella camera d'albergo con lo smartphone tra le mani. Avendo appena fatto doccia e shampoo, indossa ancora l'accappatoio, per la precisione il modello I Love Baroque total pink firmato Versace.

L’accappatoio I Love Baroque di Versace

Si tratta del classico capo in spugna che viene usato in bagno ma la Maison lo ha realizzato per i più piccoli con l'iconico pattern in jacquard tono su tono e i bordi stampati con disegno heritage, riportati su maniche tasche e cintura. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 290 euro ma, considerando che quello di Vittoria è personalizzato col suo nome "barocco" ricamato sulla schiena, probabilmente il suo valore è ancora più elevato.