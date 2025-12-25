Vittoria Ferragni sui social a Natale: è adorabile con abito in maglia e stivali-coniglietto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiara Ferragni si è ormai lasciata il momento difficile alle spalle e ha ripreso la sua vita in mano, lanciandosi in nuovi progetti lavorativi e allontanandosi definitivamente dall'ex marito Fedez. Questo è il secondo Natale che trascorre da sola con la famiglia ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, la cosa la rende letteralmente raggiante. Il motivo? Si è potuta godere al massimo la compagnia dei figli Leone e Vittoria. Ieri, in occasione della cena della vigilia, è tornata a mostrare sui social la secondogenita (ma "tagliandole" il viso): ecco com'è diventata la bimba e cosa ha indossato per dare il via alle feste.

Il ritorno sui social di Vittoria Lucia Ferragni

In occasione della vigilia di Natale, la famiglia Ferragni si è riunita nella nuova casa di Valentina, la più piccola delle tre sorelle, che ha così inaugurato l'abitazione milanese che ha acquistato con il fidanzato Matteo Napoletano (e che ha appena finito di ristrutturare). Ad attirare le attenzioni dei fan non è stata solo Chiara, super glamour in un mini dress a stampa tartan, ma anche la piccola Vittoria Lucia Ferragni, riapparsa sui social per la prima volta dopo molto tempo. Il dettaglio che è balzato subito all'occhio dei fan? La bimba è cresciuta e sembra aver ereditato la passione per la moda dalla mamma. Certo, non è stato mostrato il suo viso (come richiesto dagli accordi con Fedez), ma la sua silhouette è chiaramente riconoscibile.

Vittoria Lucia Ferragni

Cosa ha indossato Vittoria Ferragni per la vigilia di Natale

Cosa ha indossato Vittoria Ferragni per il cenone della vigilia? Nella foto scattata sullo sfondo dell'albero di Natale perfettamente addobbato, è apparsa adorabile con un abito a maglia color biscotto della collezione Polo Country di Ralph Lauren.

Ralph Lauren

Si tratta di modello con le maniche corte e la gonna scampanata a trecce, la cui particolarità sta nella lavorazione a intarsi sul corpino che riproduce un paesaggio tipicamente invernale. Il suo prezzo? Attualmente non è disponibile sul sito ufficiale della Maison ma delle varianti simili vengono vendute a 269 euro. Per completare il tutto la bimba ha scelto dei collant bianchi e un paio di stivaletti firmati Donsje, per la precisione i Wadudu con coniglietto 3D sulla punta (che costano 141 euro e che possiede anche il fratello Leone). In quanti sognano di rivedere i due piccoli anche in viso accanto a mamma Chiara?