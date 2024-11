video suggerito

Valentina Ferragni compra una nuova casa: dove andrà a vivere col fidanzato Matteo Napoletano Valentina Ferragni ha acquistato una nuova casa a Milano, è lì che andrà ufficialmente a convivere col fidanzato Matteo Napoletano. Si tratta di un grande appartamento completamente da ristrutturare: ecco com'è al momento.

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di grandi cambiamenti per Valentina Ferragni: ha appena acquistato una nuova casa a Milano ed è lì che darà ufficialmente inizio alla convivenza con Matteo Napoletano, il fidanzato con cui sta insieme da diversi anni. Inizialmente i due avevano preferito tenere la relazione nascosta, anche perché nei primi tempi vivevano distanti visto che lui studiava negli Stati Uniti, poi sono usciti allo scoperto, dando prova del fatto che i 9 anni di differenza non hanno intralciato il trionfo del loro amore. La sorella di Chiara viveva già da sola in un adorabile appartamento moderno e minimal con arredi di design e quadri ispirati alle dolci parole della mamma ma, forse complice il fatto che intendeva dire definitivamente addio all'abitazione che aveva condiviso col suo ex Luca Vezil, ha pensato bene di acquistare un nuovo immobile (anche se completamente da ristrutturare).

Perché Valentina Ferragni non ha acquistato una casa già arredata

Al motto di “Ciao amore sono a casa. Che i lavori di ristrutturazione abbiano inizio", Valentina Ferragni ha annunciato di aver acquistato una nuova casa che condividerà col fidanzato Matteo Napoletano. Si trova sempre a Milano, per la precisione in un palazzo antico, e, oltre a essere ancora vuota, è anche da mettere a nuovo totalmente.

Valentina Ferragni nella nuova casa

Per quale motivo i due non hanno preso un appartamento già arredato pronto per essere abitato? A rispondere nei commenti è stata la sorella di Chiara in persona, che ha spiegato: "Non mi piacciono le case tutte uguali in condomini uguali e invece amo le case con del carattere e che parlino veramente delle persone che ci abitano, inoltre si può acquistare molto meglio una casa da rifare da zero, se le compri già rifatte le paghi molto di più per nulla, e ripeto, nessuna casa sarà mai casa come quella che decidi di fare da zero (o almeno questo è il mio pensiero)!”.

Una delle camere da letto

Com'è la nuova casa di Valentina Ferragni

Com'è la casa di Valentina Ferragni? Sebbene sia completamente da ristrutturare, è già possibile riconoscere i diversi ambienti. All'ingresso, dopo una piccola saletta (della quale probabilmente saranno abbattute le mura), c'è un grosso open space che quasi di sicuro diventerà soggiorno living.

La cucina

Il lungo corridoio conduce a due diverse camere (ora come ora non troppo grandi), a una cucina da mettere a nuovo e a un piccolo bagno da rifare.

Il corridoio decorato

Il dettaglio che non è passato inosservato? Su una delle mura del corridoio c'è dipinta un'elegante chiesa in stile gotico. Certo, vedere l'appartamento in questa versione non dà davvero la percezione della sua grandezza, ma è chiaro che nasconde un incredibile potenziale. In quanti non vedono l'ora di ammirare l'abitazione a ristrutturazione completa?