Dove vive Valentina Ferragni: la casa con arredi romantici e design da collezione Valentina Ferragni è tra le influencer più seguite sui social e la sua casa di Milano è una delle abitazioni più fotografate, condivise e chiacchierate. Ecco alcuni dettagli.

A cura di Clara Salzano

La casa di Valentina Ferragni a Milano

Valentina Ferragni, sorella della più nota Chiara Ferragni, è oggi un'affermata imprenditrice e una delle influencer più seguite sui social con più di 4 milioni di follower. Sono infatti numerose le immagini che condivide della sua quotidianità e della casa in cui vive. Così apprendiamo che, dopo la rottura col fidanzato storico Luca Vezil, Valentina Ferragni continua ad abitare nell'appartamento di Milano con il cane Pablo. La casa della nota influencer è stata arredata da Delia Fischer Lachance, fondatrice dell'e-commerce di design di interni Westwing con arredi eleganti e opere d'arte alle pareti. Vediamo i dettagli più curiosi dell'abitazione di Valentina Ferragni.

Valentina Ferragni vive a Milano con il suo cane Pablo

La casa di Valentina Ferragni a Milano

La casa di Valentina Ferragni è caratterizzata da un design molto minimal ed elegante, tutto nei toni chiari del bianco e del beige e con un parquet chiaro omogeneo che crea un'atmosfera calda e accogliente. Alte piante e quadri alle pareti con scritte al neon donano un tocco di brio all'appartamento milanese dai toni neutri.

Valentina Ferragni con il cane Pablo nel salotto di casa

Il salone della casa di Valentina Ferragni

La stanza preferita dalla nota influencer è il salotto che viene ripreso in numerose immagini condivise sui social. La camera si presenta come un grande open space con una zona relax, dove spesso Valentina Ferragni si mostra nei suoi post di Instagram in compagnia dell'amato bulldog francese Pablo e dei colorati cuscini di design con fantasia Missoni.

La camera da letto con comodini geometrici

La maggior parte degli arredi scelti da Valentina Ferragni e dalla sua consulente di design Delia Fischer Lachance sono di Westwing. Nella camera da letto c'è un comodo e grande letto affiancato da geometrici comodini sempre tutto nei toni del beige e del bianco. Nella stanza non poteva mancare anche un ampio specchio dove Valentina Ferragni prepara i propri outfit.

La camera da letto di Valentina Ferragni

Piante e varie cornici con immagini fotografiche o scritte al neon alle pareti caratterizzano i vari ambienti della casa che ricorre in molte imagini condivise dalla famosa influencer con video e post sui social.

Valentina Ferragni sul divano di casa con Pablo

La cucina di Valentina Ferragni

Non si hanno invece molte foto della cucina di casa di Valentina Ferragni ma si sa che la sorella di Chiara Ferragni ama la pasta condita con molto parmigiano e spesso si mostra intenta a gustare un ottimo piatto seduta al tavolo della sua sala da pranzo posta accanto al divano di casa.

Valentina Ferragni in sala da pranzo

La zona living dell'abitazione si struttura infatti come un'ampia stanza che comprende salotto e camera da pranzo e dove Valentina Ferragni trascorre molto tempo assieme al suo cane Pablo.