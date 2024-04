video suggerito

Valentina Ferragni in vacanza: al bikini abbina borsa e sandali firmati da 4mila euro Valentina Ferragni è volata a Dubai per le vacanze di Pasqua insieme alla sorella Chiara e ai nipoti Leone e Vittoria. Per la settimana negli Emirati Arabi, l'influencer ha sfoggiato scarpe e borse griffate davvero esclusive.

Valentina Ferragni a Dubai

Valentina Ferragni è tornata da Dubai da poche ore ma la sua mente è ancora negli Emirati dove ha trascorso la settimana di Pasqua con la sorella Chiara, i nipoti Leone e Vittoria e il fidanzato Matteo Napoletano. In questo momento così complesso per la maggiore delle Ferragni, vista la crisi sempre più forte con Fedez, Valentina ha voluto starle vicino volando con lei in vacanza. Tra giardini meravigliosi e una visita alla moschea di Abu Dhabi, Ferragni ha sfoggiato look estivi anticipando la stagione 2024, tra sandali esclusivi e borse firmate abbinate al bikini.

Valentina con la sorella Chiara Ferragni

Valentina Ferragni, i sandali esclusivi sfoggiati a Dubai

Per visitare il Burj Khalifa, uno dei monumenti più noti di tutta Dubai, Valentina Ferragni ha sfoggiato un look semplice con canotta bianca e shorts. Al posto di un paio di sneakers o di un paio di sandali minimal, l'influencer ha sfoggiato un paio di scarpe d'archivio. Si tratta dei sandali Chypre di Hermès, un modello ancora oggi acquistabile sul sito del brand francese a 770 euro. La versione bicolor scelta da Valentina Ferragni, però, è esclusiva perché fa parte di una collezione uscita diverse stagioni fa.

Valentina Ferragni a Dubai con sandali Hermès

Il tradizionale design a gabbia dei sandali Hermès è in pelle scamosciata color verde oliva: a questa parte anteriore si aggiunge anche la chiusura frontale a strappo rosa aragosta. Il modello è disponibile su alcuni e-commerce online in versione pre-owned, ossia usata, e viene venduto a 4.233 euro. Una vera perla perfetta per le gite estive.

I sandali Chypre di Hermès

Il bikini con la rosa si abbina alla borsa

Tra gli altri capi che anticipano la stagione estiva, i followers di Valentina Ferragni hanno notato che, anche per i look estivi, l'influencer non rinuncia ad abbinare le borse griffate ai suoi outfit. Il bikini rosa, decorato anche con due fiori, scelto per la vacanza a Dubai, infatti, è perfettamente en pendant con la Chanel arancione modello Mini Flap in pelle trapuntata, una tonalità piuttosto esclusiva e rara da trovare in commercio. Un accessorio intramontabile, perfetto anche in estate, ma non per tutti i portafogli visto che viene venduta sui siti di e-commerce tra i 4mila e i 6.830 euro.

Valentina Ferragni con la borsa a spalla Chanel