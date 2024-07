video suggerito

Come organizzare una vacanza con 100 euro: qual è la meta scelta dall’influencer diventata virale Volete organizzare una vacanza davvero low-cost? Dovete seguire l’esempio di questa influencer diventata virale dopo aver speso solo 100 euro per un viaggio all’estero: ecco il suo segreto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Le ferie si avvicinano ma non avete ancora organizzato le vacanze? Potete prendere ispirazione dai social, dove sono sempre di più i travel influencer che condividono le loro idee di viaggio in reel e Stories, dalle mete wild a quelle più tradizionali, fino ad arrivare alle attrazioni da visitare assolutamente almeno una volta nella vita. Se però il vostro obiettivo è spendere il meno possibile per il viaggio estivo, così da non ritrovarvi al verde con l'inizio dell'autunno, fareste bene a seguire Chelsea Dickenson, il motivo? Riesce a girare il mondo con un budget davvero limitato: ecco come fa a organizzare viaggi spendendo solo 100 euro.

La città europea per una vacanza low-cost

Si chiama Chelsea Dickenson, ha 34 anni, viene da Wrexham e sui social ha lanciato un vero e proprio format in cui spiega come risparmiare in vacanza. Sul suo profilo condivide una serie di video e reel in cui dà dei consigli utilissimi per spendere il meno possibile fuori città, anche ad attirare maggiormente le attenzioni dei fan è stato il post dedicato a una vacanza organizzata con circa 100 euro. Con questa cifra ha coperto ogni tipo di spesa, dal trasporto da e verso l'aeroporto ai pasti, fino ad arrivare alle attività e all'alloggio. La meta scelta per questo viaggio davvero low-cost? Tirana, la capitale dell'Albania.

Chelsea Dickenson

Il segreto per risparmiare quando si organizza un viaggio

Ha dormito in un ostello, ha visitato i parchi, ha assaggiato i dolci tipici e ha passeggiato tra le strade iconiche: con poco più di 100 euro la travel influencer è riuscita a godersi una vacanza nella capitale dell'Albania. "Cercavo da tempo una destinazione in cui questa soluzione potesse funzionare. Dopo aver visto dei voli per Tirana a 9,99 sterline a tratta, ho capito che, se fossi riuscita a trovare un posto economico in cui soggiornare, avrebbe fatto al caso mio", ha spiegato Chelsea. Il suo segreto per organizzare un viaggio low-cost? Essere flessibile su date e destinazioni, così da poter usufruire di tutte le offerte disponibili sia per i voli che per gli hotel.

