Dove fare una vacanza autunnale low cost: la classifica delle città europee più convenienti

A cura di Giusy Dente

Autunno nel Giardino Sassone di Varsavia

Dobbiamo arrenderci: l'estate ce la stiamo lasciando alle spalle. Ma questo non significa che non possa comunque essere il momento giusto per viaggiare e programmare una vacanza. Questo periodo dell'anno dona particolarmente ad alcune città, che si vestono di colori nuovi e acquisiscono un fascino unico. Per sfruttare al meglio un weekend libero, si può pianificare una fuga in una città d'Europa: una destinazione non eccessivamente lontana, facile da raggiungere, che offra tante opportunità per trascorrere un paio di giorni di relax e divertimento. Ma ovviamente non si può tralasciare il fattore economico. Per chi ama spostarsi, ma avendo sempre un occhio al risparmio, ecco la classifica delle mete perfette per non spendere un patrimonio, quelle più accessibili e più convenienti da visitare in autunno.

Dove viaggiare in autunno per risparmiare

Compare The Market ha analizzato alcuni indicatori chiave per capire quali siano le mete più convenienti da visitare in Europa in questo periodo dell'anno. Sono stati presi in considerazione fattori come il costo a persona di un pasto fuori, il costo dei trasporti locali, il prezzo per soggiornare una notte in un Airbnb. Ma non solo: ci si è soffermati anche sul numero di post pubblicati su Instagram da ciascuna città, così da offrire solo spunti davvero"instagrammabili"!

La Moschea Blu di Istanbul

Si è aggiudicata il titolo di destinazione più conveniente la città di Istanbul, la vivace capitale della Turchia, che vanta prezzi più che ragionevoli sotto ogni aspetto: i pasti, i trasporti, il costo degli alloggi a notte. Si mangia con meno di 10 euro e si soggiorna pagando una media di 81 euro a notte. Dalla spettacolare Moschea Blu al Palazzo Topkapi, dal relax nei suoi famosi hammam allo shopping presso il Grand Bazaar, è una città viva piena e in perenne movimento, dove fare tante esperienze in un ambiente multiculturale. Al secondo posto c'è Varsavia, con un costo medio di Airbnb a notte di soli 77 euro, mentre chiude il podio Budapest, dove ci si assicura un pasto per appena una decina di euro.

Parigi

La carrellata include alcune città notoriamente costose, che probabilmente sono entrate in classifica grazie proprio al numero incredibile di post su Instagram che vengono condivisi da lì, città come Vienna (al quattordicesimo posto) e Parigi (al quindicesimo posto) per esempio, sempre gettonatissime per le brevi fughe autunnali.

Budapest

La classifica delle mete europee più convenienti

Istanbul Varsavia Budapest Cracovia Praga Candia Porto Atene Tallin Madrid Siviglia Lione Lisbona Vienna Parigi