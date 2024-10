video suggerito

La classifica delle città perfette da visitare in autunno: quali sono le destinazioni del momento L’autunno dona particolarmente ad alcune città e può essere il momento giusto per un viaggetto o una breve fuga: ecco dove andare per non restare delusi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lubiana, Slovenia

C'è chi sta già pensando alle prossime vacanze estive e chi non resiste al fascino dell'autunno e vuole goderselo in viaggio. Alcune città si prestano particolarmente ad essere esplorate in questo periodo dell'anno, che tende a essere troppo sottovalutato! Alcune destinazioni, invece, è come se si vestissero a festa, è come se acquisissero in questo periodo dell'anno un fascino e una magia tutti loro. Alcune città continuano a godere di un sole mite ma piacevole, altre pur avendo delle temperature rigide assumono gli irresistibili colori tipici autunnali dunque tutt'intorno si può ammirare il foliage ocra, rosso, arancione, giallo, marrone. Un vero spettacolo per gli occhi! L'autunno, insomma, può essere il momento giusto per una fuga, per farsi contagiare dalle vibes autunnali: ma dove andare?

Dove viaggiare questo autunno

Dove andare questo autunno, per una vacanza o una fuga breve nel weekend? Lo rivela Riviera Travel che ha svolto delle ricerche e ha creato un indice di viaggio che classifica le città in base a quanto sono accoglienti in questo periodo dell'anno. Il grado dell'accoglienza è dato da vari fattori quali le temperature medie, il numero di locali e caffetterie, il numero di attrazioni panoramiche, per rilassarsi davanti a un bel paesaggio.

Praga

A rivendicare il primo posto è Lubiana con un punteggio complessivo di 67,2 su 100 grazie alle scarse precipitazioni e a una temperatura media mite di 12,5 °C. Con le sue graziose viuzze, i romantici ponti e il caldo bagliore dei lampioni quando fa buio, la capitale slovena sembra perfetta per i vacanzieri autunnali. In particolare è novembre il mese perfetto, perché ricco di eventi. È in programma il November Gourmet Festival, un mese intero (dal 2 al 30 novembre) con un fitto calendario di cose da fare, dedicate soprattutto alla gastronomia, con la partecipazione di chef e viticoltori locali. Tra i principali appuntamenti: La Strada del vino di Lubiana, il Festival dei vini sloveni, la finale dell’evento Novembre Gourmet, tra stand e show di cucina.

Madrid

Al secondo posto c'è Zurigo che ha totalizzato 64,7 punti complessivi_: è una città vivissima soprattutto sul fronte artistico e culturale. Mentre al terzo posto c'è Praga che segue a ruota con 64,1. Per la capitale ceca il mese perfetto è ottobre. Il podio è dunque dominato da città che sanno creare un'atmosfera intima e accogliente, perfetta soprattutto se si viaggia in coppia. In classifica c'è una dominanza di Paesi europei, a cui si aggiungono Giappone e Stati Uniti.

Zurigo

La classifica delle città più belle d'autunno

Lubiana, Slovenia Zurigo, Svizzera Praga, Repubblica Ceca New York City, Stati Uniti Funchal, Portogallo Istanbul, Turchia Tokyo, Giappone Madrid, Spagna Boston, Stati Uniti Siviglia, Spagna