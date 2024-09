video suggerito

Foliage in Italia, quando e dove ammirarlo: i posti più belli per l’autunno 2024 L’autunno è la stagione del foliage: le foglie da verdi assumono colori nuovi, che rendono tutto fiabesco. Ecco dove vedere in Italia i panorami del foliage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Langhe

Per foliage si intende quello spettacolo, tipicamente autunnale, in cui la natura si trasforma per accogliere la stagione fredda. Tutto, piante e vegetazione, assume colori nuovi e questo rende i paesaggi particolarmente affascinanti, dominati da distese di foglie rosse, gialle, ocra, marroni, che lentamente dai rami si depositano a terra formando un tappeto. Il francesismo foliage significa proprio fogliame. In questo periodo isocial sono pieni di foto realizzate in parchi e boschi, che assumono un aspetto magico e quasi fiabesco, decisamente instagrammabile. A seconda del luogo, della temperatura e dell'altitudine, tendenzialmente il periodo del foliage va da fine settembre a inizio dicembre. In Italia ci sono numerosi posti dove godere di questo spettacolo ed esiste anche un apposito treno il cui itinerario va alla scoperta dei paesaggi naturali del foloiage.

Lazio

L'itinerario laziale del foliage si snoda in diversi luoghi d'interesse. Il principale è Monte Cimino, la cima più alta del viterbese, nota per i suoi maestosi faggi secolari. Plinio il Vecchio lo definì un Naturae Miraculum, un miracolo della natura. Altre tappe da tenere in considerazione per immergersi nei colori autunnali della natura sono: Forca d’Acero al confine tra il Lazio e l’Abruzzo, i Monti Simbruin a pochi chilometri da Roma, i Monti Aurunci, gruppo montuoso con vista sul Mar Tirreno, il Monte Terminillo, la cima più alta del reatino e infine il Bosco del Sasseto anche questo in provincia di Viterbo, sotto il Castello di Torre Alfina.

Monti Cimini

Veneto

In Veneto il luogo per eccellenza da ammirare in autunno è il Bosco del Cansiglio, molto frequentato dagli appassionati di trekking per i suoi percorsi, che in questa stagione diventano veri e propri itinerari del foliage. Al Bosco si affiancano poi i monti Lessini e la valle delle Sfingi nel veronese, il Sentiero dei grandi alberi a Recoaro Terme. I laghi offrono spettacoli molto suggestivi: i laghetti di Martellago, il laghetto di Roana, il lago Federa – Croda da Lago. Imperdibile è la tavolozza di colori che offre il lariceto di Rio Gere.

Puglia

La Foresta Umbra fa parte del Parco Nazionale del Gargano. Qui l'autunno trasforma il paesaggio di faggi, querce e aceri secolari in un tripudio di colori nuovi e passeggiare diventa un vero piacere per gli occhi. È uno spettacolo tutto da scoprire e ammirare. Notevole è anche l'Oasi Naturale del Barsento, vicino Alberobello: anche qui c'è una fitta vegetazione con alberi monumentali che assume nuove nuance in autunno.

Piemonte

Tra ottobre e novembre fare una visita alle Langhe significa fare il pieno di bellezza, perché questo territorio si trasforma nell'oasi perfetta del foliage, con le sue distese di vigneti e numerosi belvedere panoramici sulle colline. Si presta particolarmente l'area del Monferrato, dove alla passeggiata non si può non abbinare anche una visita alle cantine locali per un buon bicchiere di vino. Tra i luoghi del foliage in Piemonte ci sono anche l'Oasi Zegna in provincia di Biella e il Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Monferrato

Toscana

In Toscana non si può parlare di foliage senza menzionare la Foresta del Casentinese, un parco che si può esplorare sia a piedi (ci sono diversi percorsi di trekking) che in bici. In autunno è molto frequentato: tutti vengono qui per ammirare il paesaggio autunnale. Altro posto che offre uno spettacolo ugualmente mozzafiato è la Riserva Naturale Alpe della Luna a Ripa della Luna. Spostandosi nel senese il gioco dei colori fa da protagonista sul Monte Amiata mentre a Pistoia ci sono Pian Degli Ontani e l'Orsigna.

Umbria

In Umbria il luogo del foliage per eccellenza è il Bosco di San Francesco. La bellezza di questo scorcio naturale ispirò Michelangelo Pistoletto nella creazione di un’opera. Sono 64 ettari di boschi, campi coltivati, radure e oliveti, che l'autunno trasforma e rende ancora più belli.

Trentino Alto Adige

La passeggiata autunnale per eccellenza è in Val di Non, che si trasforma in un quadro con pennellate rosse, arancioni, gialle. Il posto più famoso e "instagrammato" è il lago di Tovel, perfetto per immergersi a pieno nei bellissimi colori dell'autunno. Ma l'itinerario del foliage in Trentino Alto Adige tocca anche la Val di Fassa, la Val di Fiemme, il Monte Baldo in Vallagarina.

Val di Non

Valle d’Aosta

In Valle d'Aosta i colori magici dell'autunno si possono ammirare innanzitutto percorrendo il Cammino Balteo, caratterizzato dalla presenza di numerosi vigneti e terrazzamenti che conferiscono al territorio un aspetto unico. Impossibile non lasciarsi conquistare dalla Val Ferret in questo periodo dell'anno. A Courmayeur, in località Plan Gorret, si trova infine il Parco Abbé J.M. Henry. La cui fitta e variegata vegetazione tra ottobre e novembre abbandona i colori brillanti e cede il posto alle nuances calde e ramate dell'autunno.

Sicilia

Il Parco dei Nebrodi in autunno diventa particolarmente suggestivo e tocca il picco della sua bellezza, grazie al fenomeno del foliage che colora faggi, cerri e pioppi. Nell'itinerario siciliano alla scoperta del foliage vanno inclusi anche il Parco dell'Etna e il Bosco della Ficuzza.

Nebrodi

Campania

In Campania, le sfumature dell'autunno colorano Parco dei Monti Picentini e Monti del Matese, rispettivamente tra le province di Salerno ed Avellino e nel Parco Regionale della provincia di Caserta. Gli appassionati di trekking ed escursioni non possono perdersi il Parco del Partenio, tra le province di Avellino e Benevento, dove la trasformazione del foliage regala uno spettacolo tutto da ammirare.

Emilia Romagna

I Colli piacentini dell'Emilia Romagna tra settembre e novembre si trasformano e assumono tutte le colorazioni tipicamente autunnali: il paradiso del foliage è qui, fra Piacenza e Bobbio. Lo spettacolo è assicurato anche in Val Trebbia, nel Parco Provinciale Monte Moria della Val D'Arda, nei boschi della Val Nure e della Val Tidone, fino alla Val Chero e alla Val Luretta.