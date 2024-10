video suggerito

I 6 posti più belli dove vedere il foliage in Europa per l'autunno 2024 Il foliage, quel cambiamento nel colore delle foglie che avviene d'autunno, si può osservare da fine settembre fino a novembre: in Europa ci sono moltissimi luoghi suggestivi dove osservare i colori del foliage durante l'autunno 2024, come la Foresta Nera in Germania e anche la città di Parigi in Francia.

A cura di Arianna Colzi

Il foliage

Il foliage è quel fenomeno che si verifica ogni autunno, da fine settembre a novembre, e che vede le foglie degli alberi mutare di colore, diventando rosse, ocra e prendendo le diverse nuances del marrone. Questa variazione è qualcosa di estremamente caratteristico, come dimostrano i numerosi luoghi nel mondo dove poterlo osservare perfettamente in tutte le sue sfaccettature e colori. Sono numerosi i luoghi in Europa in cui poter godere della bellezza del foliage: alcuni posti incantati si trovano anche in Italia. Si tratta di scenari così suggestivi da non avere nulla da invidiare ai paesaggi oltreoceano, come quelli in Giappone o in Canada. Legate al foliage sono disponibili diverse esperienze turistiche, come il viaggio a bordo del treno del foliage della storica ferrovia Viugezzina-Centovalli. Vediamo i sei posti più belli dove vedere il foliage in Europa durante l'autunno 2024.

Foresta Nera, Germania

Feldberg nella Foresta Nera, in Germania

Ambientazione fiabesca e colori a perdita d'occhio, la Foresta Nera in Germania è uno dei posti più indicati per ammirare il foliage. Laghi e fiumi circondano decine e decine di chilometri di foresta che, tra settembre e novembre, diventa un caleidoscopio di colori che vanno dal marrone al giallo, passando per l'ocra e il rosso. Il Parco Nazionale della Foresta Nera si trova nella Germania del sud e comprende diversi paesi: l'itinerario consigliato per chi vuole ammirare paesaggi prevede i paesi di Feldberg, la città di Friburgo, quella di Calw e le splendide cascate di Triberg, le più alte di tutta la Germania. Per gli amanti delle due ruote (e soprattutto per chi non soffre il freddo), da Kirchzarten si può pedalare circondati dai colori. Per chi invece preferisce stare al caldo c'è un treno che taglia tutta la Foresta Nera, consento di ammirarne il paesaggio.

Quando avviene il foliage: settembre-novembre;

Transilvania, Romania

Transilvania, Romania

Luogo per antonomasia di tanti racconti gotici, la Transilvania è per molti ancora legata al Dracula di Bram Stoker, anche per la presenza del castello di Bran, noto come Castello di Dracula. Questa regione della Romania è leggendaria e lo diventa ancora di più tra settembre e novembre quando si colora di rosso, giallo e marrone. Sicuramente la foresta di Mociar, una delle più famose della Romania, è uno dei luoghi più adatti per vedere il foliage: il bosco taglia i Carpazi e consente, sia in treno che in macchina, di ammirare i colori del foliage e paesaggi perfetti per una storia del terrore.

Quando avviene il foliage: settembre-novembre;

Laghi di Plitvice, Croazia

I Laghi di Plitvice

I 16 laghi che fanno parte del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, in Croazia, sono una location suggestiva in ogni stagione dell'anno. Durante il periodo del foliage, però, questo splendido paesaggio fatto di cascate, foreste e natura incontaminata si tinge dei colori tipici dell'autunno: dai colori della terra fino al rosso, passando per il giallo e un caldo arancione, i laghi di Plitvice sono uno dei posti più belli in tutta Europa dove ammirare il manto colorato delle foglie autunnali.

Quando avviene il foliage: ottobre-novembre;

Lago di Bled, Slovenia

Il lago di Bled in Slovenia

Paese poco battuto e lontano dalle mete del turismo di massa, la Slovenia, in particolare il lago di Bled, è una delle mete ideali per ammirare i colori del foliage. Paesaggio da fiaba e atmosfera incontaminata, il lago vede al centro la piccola isola di Bled, raggiungibile con un'imbarcazione chiamata pletna, da cui si può godere del panorama coloratissimo circostante. Per chi non volesse raggiungere l'isola, il perimetro del lago è dotato di una passerella percorribile a piedi che consente di godere del colore quasi dorato delle foglie che circondando anche il castello di Bled.

Quando avviene il foliage: settembre-ottobre;

Baviera, Germania

Castello di Neuschwanstein in Germania

Tra i foliage più belli di tutta Europa c'è sicuramente quello che colora le foreste della Baviera, regione sud-est della Germania. Qui si trova lo splendido Castello di Neuschwanstein, fatto costruire nell'Ottocento da Ludovico di Baviera II come omaggio al compositore Richard Wagner: i castelli delle fiabe nei film di Walt Disney sono ispirati a questa costruzione, tra cui quello di Biancaneve e i sette nani, di Cenerentola, La bella addormentata nel bosco e molti altri. Trovandosi sulla sommità di una collina di Schwangau, quando è circondato dalla foresta caleidoscopica è un vero e proprio luogo da favola. Tra gli altri luoghi della Baviera da non perdere durante il foliage c'è sicuramente il lago di Starberg e il Chiemsee, paesaggi bucolici e incontaminati dove i colori accesi delle foglie si riflettono sull'acqua.

Quando avviene il foliage: settembre-ottobre;

Parigi, Francia

Lasciamo i paesaggi incontaminati per spostarci in città. Anzi nella Città. A Parigi, capitale francese, ogni stagione ha il suo fascino, ma camminare lungo la Senna circondati dal foliage autunnale non ha prezzo. Passeggiare al Trocadéro sotto lo scalpiccio delle foglie morte, come cantava Yves Montand, ai Jardin du Luxembourg o ai Jardin des Tuileries, non ha davvero prezzo. Tra i luoghi più belli tra quelli in cui è possibile ammirare lo spettacolo del foliage a Parigi troviamo: l'incantevole Places des Vosges; lo splendido Buttes Chaumont nel 19° arrondissement; il quartiere di Montmartre e il castello di Fontainebleau, poco fuori dalla città e meno battuto di Versailles. Il Bois de Boulogne, uno dei parchi più grandi di tutta Parigi, amatissimo dai pittori impressionisti come Renoir, Van Gogh e Manet, è la location da sogno per un weekend nella Ville Lumière.

Montmartre a Parigi