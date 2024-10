video suggerito

I 20 luoghi più belli dove andare in autunno in Italia e in Europa L'autunno è la stagione perfetta per organizzare un viaggio. Complice il clima mite e le mete turistiche meno affollate, permette di godersi appieno delle esperienze particolari e suggestive. Le colline della Toscana, le spiagge delle Canarie, le città medievali del Nord Europa: ecco quali sono i 20 luoghi più belli in Italia e in Europa dove andare in autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione dell'autunno per concedersi una vacanza rilassante? Terminata la frenesia dell'estate, le mete turistiche gettonate cominciano a svuotarsi, permettendo ai viaggiatori di godersi davvero le bellezza e la cultura locale. Come se non bastasse, in questa stagione ci si può dare a delle esperienze originali e suggestive, dalla vendemmia ai tour delle sagre, fino ad arrivare alle escursioni nei boschi con il loro meraviglioso foliage o alle giornate in spiaggia ma con delle temperature decisamente più miti. Che si voglia puntare su location tipicamente autunnali grazie ai loro colori e alle loro peculiarità o che si voglia optare per una vacanza "diversa" in riva al mare, non importa, sia in Italia che in Europa esistono mete perfette per ogni esigenza. Le colline della Toscana, le spiagge delle Canarie, le città medievali del Nord Europa: vediamo nel dettaglio quali sono i luoghi più belli dove andare in autunno.

Canarie e isole Baleari per il mare in autunno

Spesso andare al mare in estate è una vera e propria "tortura" tra temperature roventi, folla in ogni angolo e prenotazione obbligatoria per "accaparrarsi" un lettino in prima fila. In autunno, invece, è tutto più rilassante, soprattutto perché le spiagge si svuotano. Se da un lato in Italia il meteo non permette di rimanere un'intera giornata in riva al mare, in Spagna le cose sono completamente diverse, soprattutto quando si parla delle isole Canarie e delle Baleari.

Tenerife, isole Canarie

Tenerife, Fuerteventura e Lanzarote sono l'ideale per chi ama le lunghissime spiagge incontaminate con sabbia dorata e mare cristallino, mentre Ibiza è perfetta per coloro che vogliono mixare esperienze wild e vita mondana. Sulla nota isola delle Baleari, infatti, nel mese di ottobre ci sono le chiusure dei locali notturni più famose e vengono organizzati dei maxi party esclusivi e super divertenti con i dj del momento.

Ibiza

Perché andarci in autunno – Il mare è ancora caldo, i luoghi sono liberi dalla massa di turisti e i prezzi sono dimezzati rispetto all'estate

Vacanze in Italia: le città da visitare e le esperienze da provare in autunno

Se con l'inizio dell'autunno non si ha la possibilità di prendere troppi giorni di ferie, si può optare per una vacanza in Italia. Essendo periodo di vendemmia, si potrebbe pensare di organizzare un tour tra i vigneti e le cantine più famose d'Italia, da quelle in Toscana tra le colline del Chianti a quelle nelle Langhe, in Piemonte, fino ad arrivare a quelle siciliane alle pendici dell'Etna.

Le colline del Chianti, Toscana

In alternativa si può puntare su una tappa tra le sagre autunnali proposte praticamente ogni settimana nei paesini dell'Irpinia, in Campania.

Orvieto, Umbria

Per gli amanti delle passeggiate, invece, l'ideale sono gli antichi borghi dell'Umbria, da Orvieto a Perugia, magari facendo tappa anche alle terme di Saturnia (se ci si vuole concedere un bagno davvero suggestivo) oppure nella Tuscia viterbese tra Civita di Bagnoregio e il lago di Bolsena. Naturalmente in un viaggio tutto italiano non possono mancare le prelibatezze culinarie, primi tra tutti i piatti locali delle differenti regioni.

Terme di Saturnia, Toscana

Perché andarci in autunno – È la stagione della vendemmia e delle sagre, le temperature sono miti e l'assenza di folla permette di visitare ogni luogo in tranquillità.

Autunno in Andalucia in tour tra Granada, Siviglia e Cordoba

La Spagna è sempre una buona idea quando si vuole organizzare un viaggio in autunno, il motivo? Le temperature continuano a essere tiepide anche quando in Italia il freddo comincia a diventare pungente.

Siviglia

Coloro che vogliono puntare su qualcosa di davvero suggestivo farebbero bene a pianificare un tour dell'Andalucia, regione sulla costa meridionale dove in estate il caldo rende praticamente impossibile ogni tipo di esperienza, dalle semplici passeggiate ai pranzi fuori.

Alhambra, Granada

Granada con la sua Alhambra, Siviglia con la sua Alcázar, Cordoba con il suo iconico vicolo dei fiori: ci si riempirà gli occhi di bellezza tra colori unici, paesaggi incantevoli e location arabeggianti.

Calleja de las Flores a Cordoba

Perché andarci in autunno – Le temperature non sono roventi come in estate e le mete iconiche non sono invase dalla folla alla ricerca ossessiva di una foto Instagrammabile

Le città del Nord Europa dove andare in autunno

Un viaggio da fare assolutamente in autunno? Quello nel Nord Europa, dove a partire dal mese di novembre le temperature cominciano ad abbassarsi in modo vertiginoso.

Godafoss in Islanda

L'Islanda, in particolare, è perfetta per gli amanti delle vacanze wild immersi nella natura: fatta eccezione per la capitale Reykjavik (rimasta comunque incontaminata rispetto alle altre città europee), è possibile ritrovare il contatto con la terra tra trekking nelle grotte di ghiaccio, visite a cascate tra le acque cristalline dei fiordi e nottate all'aperto in attesa dell'aurora boreale.

Vilnius, Lituania

Coloro che intendono provare qualcosa di tipico, inoltre, possono concedersi un bagno nei centri termali costruiti a ridosso dei gayser. Chi, invece, preferisce il classico tour delle città europee può fare tappa alle capitali dei paesi baltici Vilnius, Riga e Tallinn, tra le cui stradine caratteristiche sembrerà di tornare nel medioevo.

Tallinn, Estonia

Perché andarci in autunno – A partire da novembre le temperature cominciano a diventare davvero rigide, rendendo quasi impossibile qualsiasi tipo di tour.

Le capitali e le città europee perfette per una vacanza autunnale

Le capitali e le città europee iconiche sono una scelta perfetta per una vacanza autunnale, soprattutto perché nella maggior parte dei casi i prezzi dei voli sono molto più bassi rispetto all'estate.

Bruges, Belgio

I turisti romantici possono puntare sui meravigliosi castelli dell'Austria, primi tra tutti quelli della principessa Sissi a Vienna, sugli incredibili colori di Bruges, in Belgio, o, ancora, sugli splendidi paesaggi francesi. Parigi non può mancare in un tour "d'oltralpe", anche se per un viaggio autunnale sarebbe bene fare delle ulteriori tappe in Provenza e Borgogna per conoscere la vera anima della Francia. Gli amanti del divertimento, invece, farebbero bene a volare in Baviera, in Germania, la patria dell'Oktoberfest e delle birrerie più famose al mondo.

Sémur-en-Auxois, Borgogna

Perché andarci in autunno – Le città non sono più vittime dell'overtourism e i paesaggi naturali tipicamente autunnali aggiungono un ulteriore tocco magico alle location.