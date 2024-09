Le mete perfette per una fuga di fine estate tra capitali europee e città italiane sottovalutate

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Cagliari

Le città italiane nuovamente affollate sono il chiaro segno che ormai tutti sono rientrati dalle vacanze e hanno ricominciato la routine lavorativa. Le ferie sono davvero finite e per affrontare l'autunno e l'inverno, non c'è altro modo che sognare a occhi aperti e programmare il prossimo viaggio al caldo. In realtà la fine dell'estate è un periodo che si presta particolarmente per gli ultimi spostamenti, per chi vuole approfittare delle belle giornate prima che arrivino pioggia e freddo a rovinare tutto. Ci sono alcune destinazioni perfette per delle fughe brevi di fine estate: dalle spiagge in Sardegna agli scorci urbani di Aix-en-Provence alla storica Sarajevo, ecco le mete consigliate dagli esperti di viaggio di The Guardian.

Fughe brevi in Italia

Il fascino ligure ha conquistato gli esperti travel di The Guardian, che hanno inserito Genova e Sanremo tra le destinazioni perfette per una fuga breve di fine estate, per lasciarsi alle spalle l'estate e affrontare al meglio la nuova stagione fredda. Tra i loro suggerimenti anche la Toscana, in particolare Lucca con le sue antiche mura, le viste panoramiche sui tetti in terracotta, piazza dell'Anfiteatro. Menzione speciale per le pappardelle al cinghiale! Infine Catania definita una "città sottovalutata, piena di ottimi bar e ben posizionata".

Sanremo

A colpire particolarmente è stato il suo clima mite tutto l'anno, la sua scena culturale vivace, la presenza di tanti locali e ovviamente il cibo, definito "l'attrazione più grande". Passando da un'isola all'altra non poteva mancare la Sardegna tra i consigli. A spuntarla tra le mete consigliate è Cagliari con le sue distese di sabbia deserte, le tortuose strade medievali della città vecchia in cui perdersi, la splendida Cattedrale risalente al XIII secolo, il museo archeologico.

Catania

Dove andare in Europa

Aix-en-Provence è una città bellissima, tutta da godersi con calma e tranquillità, dominata da scorci colorati molto caratteristici. Decisamente diversa Murcia, in Spagna, vicino la più nota Alicante: è piena di strade dense e rumorose, dominata da una cattedrale austera e altre chiese più sobrie. Famosi sono po il Royal Casino (che è aperto alle visite) e il Verónicas Market. Rimanendo in Spagna c'è anche Oviedo da considerare, coi suoi caffè, il Museo delle Belle Arti delle Asturie, il mercato centrale, tanta street art e tanto verde. Oltre alla statua di Woody Allen.

Lubiana

Per chi è alla ricerca di un ambiente davvero affascinante c'è da considerare Sarajevo, dove l'oriente si unisce all'occidente in un tripudio di culture. Nyon è una città tra Ginevra e Losanna, che si affaccia sullo splendido Lac Léman (Lago di Ginevra). Qui ci sono molte attività da fare, per chi ama stare all'aria aperta: passeggiate, tour in pedalò, gite in bicicletta. Infine c'è la vivace Lubiana, dominata dal grande Parco Tivoli, il più vasto della città e dal suo imponente castello.