Le città più sottovalutate d'Europa secondo la travel influencer: quali sono le 2 italiane in lista Volete organizzare un viaggio in Europa ma lontani dalle dinamiche dell'overtourism? Ecco quali sono le città più sottovalutate di sempre secondo una travel influencer di successo (in lista ci sono anche due italiane).

A cura di Valeria Paglionico

Il fenomeno dell'overtourism ha preso il sopravvento praticamente in ogni parte del mondo, tanto che è diventato quasi impossibile visitare una città senza ritrovarsi tra file infinite, prezzi alle stelle e trappole per turisti. Di fronte uno scenario simile non sorprende che siano moltissimi coloro che vanno alla ricerca di mete semi-sconosciute che ancora non sono state prese d'assalto dai viaggiatori internazionali, dove potersi godere davvero il totale relax e la cultura locale. La travel blogger Anna Merabishvili ha stilato la sua personale lista di città europee più sottovalutate di tutti i tempi e la cosa particolare è che ha inserito anche due città italiane: ecco quali sono.

Perché organizzare un viaggio a Bordeaux o a Danzica

Anna Merabishvili è una travel blogger di Londra e sul suo profilo Instagram ha rivelato quali sono secondo lei le città più sottovalutate d'Europa dove organizzare una vacanza (soprattutto quando si vuole fuggire dall'overtourism). Ha preso in considerazioni le attività e le attrazioni offerte e l'affabilità degli abitanti del posto e i risultati sono stati chiari: Bordeaux è la città che più di tutte l'ha sorpresa grazie ai suoi panorami da fiaba, alla sua offerta culinaria e alle sue vie dello shopping. Più tranquilla di Parigi ma ugualmente cool, è perfetta per coloro che amano le degustazioni di buon vino. Stessa cosa vale per Danzica, in Polonia, un mix di culture europee, di architettura antica e contemporanea e di attività cool sia per grandi che per bambini.

Le città italiane più sottovalutate del momento

La lista di Anna è continuata con Stoccolma in Svezia, San Sebastián (Spagna) e Tbilisi, Georgia, anche se ad attirare le attenzione dei followers italiani sono state le città del nostro paese. Ha infatti consigliato di visitare Bergamo, famosa per il centro storico sbalorditivo, la movida vivace e le vie dello shopping adorabili. La città Alta può essere raggiunta con la funicolare e ha diversi scorci panoramici meravigliosi. La seconda location tutta italiana da visitare assolutamente è Brescia, un vero e proprio "tesoro nascosto" ricco di storia dove ci si può perdere tra musei e monumenti iconici. Insomma, il Nord Italia nasconde davvero delle incredibili sorprese: in quanti seguiranno i consigli di Anna durante le prossime feste di Natale?

