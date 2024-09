Quali sono le città più belle da visitare in autunno: al primo posto una capitale europea

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Londra

Con le sue atmosfere romantiche e i suoi colori caldi, l'autunno è una stagione in cui alcune città esprimono a pieno la loro bellezza. I viali alberati dove ammirare il foliage, i locali trendy dove bere una tazza di the caldo, le biblioteche antiche dove trascorrere i pomeriggi leggendo: complici le temperature non troppo fredde, l'autunno è una stagione perfetta per raggiungere alcune mete in particolare. Ecco le più belle.

Quali sono le più belle "città autunnali"

Alcune città toccano un picco di ricerche sul web nel periodo compreso tra inizio settembre e fine novembre: i viaggiatori si informano sulle "città autunnali", ricerca aumentata del 40% rispetto allo scorso anno. Il dato è di SkyParkSecure che ha analizzato non solo il volume di ricerca, ma anche il numero di post sui social media, il prezzo medio degli hotel, le precipitazioni.

Seul

Con questi parametri ha stilato una classifica dei posti migliori da raggiungere questo autunno. Secondo lo studio al primo posto c'è Londra. La capitale del Regno Unito vanta ben 39 milioni di post sui social media collegati ai viaggi autunnali. Nemmeno la pioggia scoraggia i fan della città: in questo periodo dell'anno purtroppo la piovosità media è la seconda più alta della lista (57 mm).

Parigi

Nonostante questo aspetto negativo, Londra riesce a conservare intatto tutto il suo fascino. Al secondo posto c'è Seul, unica asiatica della lista, che ottiene un punteggio particolarmente alto grazie ai suoi ben 4.940 ristoranti a cinque stelle. Al terzo posto spicca Parigi, che si è aggiudicata il primato di post sui social media.

La classifica

Si contano addirittura 60 milioni di post. Le altre europee in classifica sono Vienna, Monaco di Baviera, Copenaghen, Berlino e Praga a cui si aggiungono Alberta in Canada e San Francisco in California USA, che chiude l'elenco.

Londra

Le 10 città del mondo più belle in autunno

Londra Seul Parigi Copenaghen Vienna Praga L'Alberta Monaco Berlino San Francisco