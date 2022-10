L’autunno dal Treno del Foliage: le tappe da non perdere per ammirare i colori della natura Il modo migliore per scoprire i colori più belli dell’autunno è a bordo del Treno del Foliage, che collega Domodossola con Locarno, in Svizzera.

A cura di Clara Salzano

A bordo del Treno del Foliage da Domodossola a Locarno

L'autunno con i suoi colori, dal giallo paglierino al roso intenso, è ormai esploso e fino a fine novembre sono tanti i luoghi dove ammirare il foliage stagionale. La natura ogni autunno regala infatti uno spettacolo di colori che fa bene agli occhi e allo spirito. Immergersi nei boschi, tra valli e colline, è un’esperienza rigenerante da praticare in ogni stagione ma con le foglie e gli alberi che si tingono d'oro e arancione in autunno, la magia della natura è ancora più attraente. Il modo migliore per scoprire i colori più belli dell’autunno è a bordo del Treno del Foliage, che collega Domodossola con Locarno, in Svizzera.

Le Centovalli

Viaggia tutto l'anno ma è in autunno che la storica ferrovia Vigezzina- Centocavalli è particolarmente suggestiva. Si tratta di una delle dieci più belle esperienze da fare in treno in Europa, secondo la prestigiosa guida Lonely Planet. E fino a metà novembre, a bordo del Treno del foliage, è possibile ammirare il caleidoscopio di colori che caratterizzano il percorso di circa 50 chilometri tra l’italiana Valle Vigezzo e le Centovalli, in Svizzera. Si percorrono boschi incantevoli, antiche gallerie, ponti e affascinanti località da Domodossola a Locarno sulla sponda svizzera del Lago Maggiore.

Lo storico treno della Ferrovia Vigezzina–Centovalli

Lo storico treno della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, conosciuta anche come Centovallina, effettua numerose fermate che permettono, con un unico biglietto di andata e ritorno, di scendere e scoprire caratteristici villaggi, spettacoli della natura e gustare le specialità locali. Partendo dalla splendida Domodossola e percorrendo la Valle Vigezzo, soprannominata la valle dei pittori per i suoi colori intensi, ci si può fermare lungo il tragitto a scoprire l'incantevole borgo di Santa Maria Maggiore con il suo Museo dello Spazzacamino, la Casa del Profumo e l'evento autunnale Fuori di Zucca, che permette di immergersi nei frutti e nei colori stagionali, dai gialli dorati alle varie gradazioni del rosso.

Il Museo dello Spazzacamino a Santa Maria Maggiore

La vista dal Treno del Foliage passa da fitti boschi a borghi incontaminati, da ispide rocce a torrenti di montagna, attraverso numerose e solitarie valli laterali. Per chilometri non si vedono che foreste dorate, colline verdi e corsi d'acqua tra pareti rocciose. Non ci sono strade carrabili lungo il tragitto e i percorsi pedonali richiedono preparazione ed esperienza. Il modo migliore per attraversare il confine italo-svizzero è proprio a bordo dei treni della Centovallina che percorrono la Linea Insubrica, che divide le placche continentali di Africa ed Europa, a cui sono allineate le Centovalli.

La vista delle Centovalli

La presenza di innumerevoli valli incontaminate ha dato nome alla zona, le Centovalli, che passano per Camedio, Rasa, fino a Intragna, considerata la sua porta di accesso. Il treno del foliage, superato un viadotto ferroviario alto 80 metri, arriva nel piccolo villaggio di pietra che sorge su uno sperone roccioso sopra i fiumi Melezza e Isornoda, da cui emerge il campanile più alto del Ticino (65 metri di altezza).

Il campanile più alto del Ticino a Intragna

Superato i pittoreschi borghi di Intragna e Verscio davanti agli occhi si apre una delle viste più spettacolari del percorso: l'orrido di Ponte Brolla con le "marmitte dei giganti". Si tratta di un tratto dalla bellezza mozzafiato dove il fiume Maggia, all’imbocco dell’omonima valle e delle Terre di Pedemonte, ha plasmato le rocce bianche che spiccano in contrasto con il verde smeraldo dell'acqua.

La vista da Ponte Brolla

Una sosta nella natura rigogliosa di Ponte Brolla e del suo Orrido è obbligatoria. Qui si può risalire la valle, a piedi o in bicicletta e perdersi completamente nella bellezza del paesaggio suggestivo. Lungo il tragitto è possibile inoltre approfittare per gustare alcune specialità locali in storici ritrovi scavati nella pietra come il Grotto America, che dal 1890 era il punto da cui partivano le carovane dei ticinesi emigrati in America.

Lo storico Grotto America

Il viaggio a bordo del Treno del Foliage si conclude a Locarno, sulla sponda svizzera del Lago Maggiore. Rinomata a livello mondiale grazie al Festival internazionale del Film, la città del Ticino è una meta da non perdere per la sua città storica con i palazzi signorili e le strette viuzze. Il Castello Visconteo, sede del Museo civico e archeologico, domina la città vecchia che permette di godere in vari punti di panorami mozzafiato del lago e delle montagne circostanti.

Per chi decide inoltre di fermarsi a Locarno in alberghi, ostelli della gioventù e campeggi, prima di ripercorrere a ritroso il tragitto dell'iconico treno, può usufruire del Ticino Ticket che permette di prendere i trasporti pubblici su tutto il territorio del Ticino e spostarsi in totale libertà.