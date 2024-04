video suggerito

L’isola dell’Isola dei Famosi si può visitare? Dove si trova e quanto costa dormirci L’Isola dei Famosi, giunta alla sua 18esima edizione, vede i naufraghi vip impegnati a superare prove di sopravvivenza al largo di un’isola deserta: ecco dove si trova questo piccolo paradiso terrestre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'isola dell'Isola dei Famosi

L'Isola dei famosi, reality show di Mediaset condotto da Vladimir Luxuria, è giunta alla 18esima edizione. La conduttrice ha sostituito Ilary Blasi, che era alla guida del format da diversi anni. In ogni edizione, i naufraghi vip si recano su un'isola deserta dove devono superare una serie di prove, come procacciarsi del cibo e affrontare una serie di ostacoli: quest'anno tra i volti più noti che stanno prendendo parte all'Isola troviamo Joe Bastianich e Matilde Brandi. Da molti anni il luogo dove i naufraghi trascorrono diverse settimane è sempre lo stesso e si trova al largo della costa orientale americana.

Joe Bastianich sull'isola | Foto Ipa

Dov'è l'isola del programma Mediaset

L'arcipelago di cui fa parte l'isola è al largo della costa orientale dell'Honduras, in America Centrale. Due isole maggiori e 14 piccoli isolotti danno vita alle Cayos Cochinos, che è anche il nome dell'omonima isola in cui si svolge il programma Mediaset, chiamata Cayo Cochinos Grande che si contrappone all'altro isolotto, Cayo Cochinos Menor. Sulle isole di Cayos Cochinos vivono circa 100 persone. L'isola è una riserva marina protetta tutelata dall'Honduras Coral Reef Foundation: la barriera corallina a largo di questa isola, infatti, è la seconda più grande del mondo.

Matilde Brandi sull'isola | Foto IPA

L'isola delle ultime edizioni, però, non è quella originaria. La produzione delle prime tre edizioni, andate in onda sulla Rai, aveva scelto come location un'isola della Repubblica Dominicana, al largo della penisola di Samanà. La quarta edizione è stata la prima che si è tenuta a Cayos Cochinos: fino a oggi questo piccolo paradiso al largo dell'Honduras è la metà in cui approdano i naufraghi. Soltanto durante la settima edizione, a causa di un colpo di Stato in Honduras, l'Isola dei Famosi si è tenuta in Nicaragua, a Corn Island.

Leggi anche Isola privata vendesi: costa quanto un bilocale a Milano

Cayos Cochinos, l'isola dell'Isola dei Famosi

Si può visitare l'isola de L'Isola dei famosi?

L'unico modo per raggiungere Cayos Cochinos è dall'Honduras. Una volta arrivati qui, attraverso una serie di barche che partono da Roatan, La Ceiba e Sambo Creek, si raggiungono le due isole principali con un viaggio di un'ora e mezza. Fino al 2019 uno dei pochi hotel della zona era il Turtle Bay Eco-resort che ha chiuso nel 2019. Uno dei pochi alloggi dell'isola è il Luxurious Round Cay, una villa affittabile per minimo due notti al costo di 11mila euro.

Le acque di Cayos Cochinos