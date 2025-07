video suggerito

Cristina Plevani vince L’Isola dei Famosi con la stessa camicia che aveva 25 anni fa al Grande Fratello Cristina Plevani ha vinto l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi e lo ha fatto con un look tutt’altro che casuale: per la finale del reality ha indossato la stessa camicia che aveva anche al primo Grande Fratello. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri sera si è chiusa l'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 ambientato in Honduras che quest'anno è stato condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura nei panni di opinionista. A conquistare la vittoria con il 49,71% dei voti è stata un volto già molto noto agli amanti dei reality: si tratta di Cristina Plevani, che a esattamente 25 anni dal trionfo al primo storico Grande Fratello, ha nuovamente raggiunto il gradino più alto del podio. In quanti hanno notato l'originale dettaglio di stile sfoggiato durante la finalissima? Ecco cosa ha fatto per ricordare la prima esperienza televisiva che ha avuto il merito di renderla famosa.

L'omaggio di Cristina Plevani al primo Grande Fratello

Cristina Plevani ha vinto L'Isola dei Famosi 2025, sbaragliando la concorrenza del secondo e del terzo classificato, Mario Adinolfi e Jay Lillo. “È stato il viaggio di introspezione più bello che abbia mai fatto in vita mia”, sono state queste le parole con cui la trionfatrice ha commentato l'importante traguardo, sottolineando che questa volta non "scenderà dal treno" come aveva fatto 25 anni dopo il Grande Fratello. Nonostante per anni sia rimasta lontana dalla tv, in molti continuano a ricordare la sua prima edizione del reality di Canale 5, quella che aveva condiviso con Pietro Taricone (col quale ebbe anche un flirt). Non sorprende, dunque, che durante la finale de L'Isola abbia reso omaggio a quell'esperienza con un dettaglio speciale.

La vittoria di Cristina Plevani

Cosa ha indossato Cristina Plevani per la finale de L'Isola dei Famosi

Cosa ha indossato Cristina Plevani per la finalissima de L'Isola dei Famosi? Ha abbinato un paio di shorts in denim con una gamba borchiata a un paio di sneakers total black, completando il tutto con una camicia di cotone bianco, un modello con scollo a V e maniche a palloncino decorato con dei ricami floreali multicolor su scollatura e braccia.

Leggi anche Isabel Totti a Battiti Live con mamma Ilary Blasi: nel backstage è trendy col tubino a righe

Il look di Cristina Plevani per la finale de L’Isola

Sebbene la scelta del look possa sembrare improvvisata, in realtà è stata tutt'altro che casuale: Cristina aveva indossato la stessa casacca anche al Grande Fratello di 25 anni fa. L'aveva portata con lei in Honduras sperando di raggiungere la finalissima? L'unica cosa certa è che è riuscita a rendere la vittoria de L'Isola letteralmente iconica.