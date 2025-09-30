Simona Ventura omaggia Giorgio Armani per il debutto al Grande Fratello: quanto costa l’abito

Simona Ventura nella prima puntata del Grande Fratello

Ottimo risultato per il debutto in prima serata del Grande Fratello, reality giunto alla sua 25esima edizione con Simona Ventura questa volta al timone. Il programma è stato seguito da 2.813.000 spettatori con il 20.4% di share, non abbastanza per aggiudicarsi la vittoria nella sfida con Blanca, su Rai 1: la fiction è stata seguita da 3.806.000 spettatori pari al 23% di share. Questa edizione promette novità: il format è tornato alla formula originale dei Nip, dunque dei Non Famosi in Casa e ovviamente la presenza di Simona Ventura è un elemento di grande appeal per il pubblico. La conduttrice è tornata ai reality, dopo gli 8 anni da protagonista a L'Isola dei Famosi. Per la prima serata su Canale 5 ha scelto un look total black da vera diva, firmato da uno dei suoi stilisti del cuore.

Il look total black di Simona Ventura

Super Simo, come ama affettuosamente chiamarla il suo pubblico, è tornata ai reality e lo ha fatto stupendo il pubblico con una mise da sera elegante. La conduttrice ha voluto celebrare il ritorno in tv mostrandosi come una perfetta padrona di casa. Ha scelto tra l'altro un look particolarmente importante per lei e particolarmente rilevante dato il momento.

Simona Ventura in Giorgio Armani

La prima puntata del Grande Fratello, infatti, è arrivata proprio nella serata conclusiva della Fashion Week, un'edizione vissuta nel ricordo di Giorgio Armani. Lo stilista è morto il 4 settembre e dunque non ha potuto assistere alla sfilata della collezione Primavera/Estate 2026 a cui stava lavorando, portata ugualmente in passerella senza di lui, come avrebbe certamente voluto.

Abito Giorgio Armani

E Super Simo ha scelto proprio di omaggiare il grande stilista italiano che conosceva personalmente, sfoggiando in prima serata per il debutto una creazione del suo brand. Condividendo le foto su Instagram ci ha tenuto anche a ringraziare, specificando di sentirsi onorata di aver potuto indossare quell'abito. Si tratta di un abito nero a maniche lunghe con dettaglio cut out a forma di goccia sul décolleté, maxi spacco e ricamo di strass frontale attorno al drappeggio laterale. Sul sito ufficiale costa 3900 euro.

Simona Ventura in Giorgio Armani

La conduttrice ha completato l'outfit con un paio di intramontabili décolleté nere con tacco alto, perfette per enfatizzare l'eleganza senza tempo di questa creazione in perfetto stile Armani. Simona Ventura era presente anche alla camera ardente di re Giorgio e lo ha ricordato commossa: