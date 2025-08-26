Come sarà il GF di Simona Ventura: nel cast solo sconosciuti, no agli ex di Temptation Island e ipotesi televoto tramite sms

Cosa sappiamo della nuova edizione del Grande Fratello in partenza lunedì 29 settembre. Secondo quanto apprende Fanpage.it, le idee sulle caratteristiche del cast sarebbero ben chiare: pochissimi concorrenti, sconosciuti e con storie forti alle spalle. Non sarebbero ammessi gli ex di Temptation Island. Quanto al voto, si cerca una modalità più gestibile dopo il caos della passata edizione. Trattativa in corso per gli opinionisti.

Il Grande Fratello avrà inizio lunedì 29 settembre. Alla conduzione, Simona Ventura. Fanpage.it ha appreso alcune informazioni in più sulla nuova edizione del reality. Innanzitutto, al momento la grande macchina della produzione è ferma. Tornerà operativa da lunedì 1 settembre. Dunque, le indiscrezioni sul Grande Fratello trapelate fino a questo momento non possono ritenersi ancora confermate del tutto. Potrebbero esserci novità sul sistema di voto perché, secondo quanto sostengono alcune fonti, lo scorso anno la situazione era diventata "ingestibile". Il cast, come richiesto da Pier Silvio Berlusconi, dovrebbe essere decisamente ridotto rispetto a quello delle precedenti edizioni. Inoltre, gli autori sarebbero in cerca di personaggi davvero "sconosciuti" o "semisconosciuti". No a ex concorrenti di Temptation Island, neanche se hanno partecipato a edizioni degli anni passati. Trattativa in corso per la scelta degli opinionisti.

Grande Fratello, dopo il caos dell'ultima edizione ipotesi voto tramite sms

Secondo quanto apprende Fanpage.it, tra i temi che la produzione e gli autori del Grande Fratello affronteranno da lunedì 1 settembre c'è quello della modalità di televoto. Alcune fonti ci hanno fatto sapere che è molto probabile che si proceda in continuità con quanto fatto nell'ultima edizione dell'Isola dei famosi. È probabile, dunque, che si decida di evitare il voto tramite sito e app lasciando come unica opzione possibile quella degli sms. Un metodo apparentemente più controllabile, dopo il caos della passata edizione. In molti ricorderanno che alcuni fandom tossici, avvalendosi di profili falsi, bot e email altrettanto farlocche presero in ostaggio il televoto del reality tanto che si arrivò a parlare di un'edizione falsata. Certo, non è detto che il televoto tramite sms non sia manipolabile. In molti ricorderanno le dichiarazioni di Lele Mora che sostenne di avere pagato i centralini per permettere ai suoi personaggi di superare le sfide al televoto. Ma di certo è un'operazione più ardua da realizzare rispetto al semplice gesto di creare una valanga di mail false.

Il cast del Grande Fratello di Simona Ventura

Pier Silvio Berlusconi ha avanzato delle richieste ben precise per la prossima edizione del Grande Fratello. Innanzitutto la durata. Il reality dovrebbe protrarsi per soli cento giorni. L'Ad Mediaset, inoltre, ha messo un freno al cast infinito: pochissimi concorrenti, sconosciuti ma che abbiano una storia significativa da raccontare. Fanpage.it ha anche appreso di un no categorico nei confronti degli ex concorrenti di Temptation Island. Anche se hanno partecipato a edizioni degli anni passati, non avranno l'opportunità di entrare nella casa più spiata d'Italia.

Ridotti i contatti con l'esterno: si torna allo spirito originario del GF

Un'altra richiesta formulata da Pier Silvio Berlusconi è di evitare di trasformare la casa in un albergo con concorrenti che entrano in gioco anche a edizione ormai iniziata. La priorità sarà permettere al pubblico di affezionarsi agli inquilini, appassionandosi alle loro storie. Un ritorno alle origini che potrebbe riflettersi anche nella drastica riduzione del contatto con l'esterno. Le ultime edizioni hanno visto i concorrenti ricevere spesso e volentieri "sorprese" da parte della famiglia. In alcuni casi, bastava che esprimessero la mancanza di un parente perché si materializzasse davanti a loro nella puntata successiva. Ricordiamo che il Grande Fratello nasce come un esperimento sociale fondato sull'isolamento dei concorrenti in una casa in compagnia di perfetti sconosciuti. La lontananza dai propri affetti è una delle sfide più difficili di questo reality, ma decade se si hanno contatti con amici e parenti regolarmente. Come dicevamo, da lunedì 1 settembre si inizierà a lavorare alla nuova edizione. Dunque, non resta che attendere i prossimi giorni per avere notizie ancora più concrete su come sarà il prossimo capitolo del reality di Canale5.