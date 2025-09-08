Simona Ventura svela le novità del Grande Fratello: voto solo con sms, stop spazio social e squalificati mai in studio

Simona Ventura anticipa quelle che saranno le novità della prossima edizione del Grande Fratello. Confermata la scelta di Mediaset di non avere personaggi famosi nella Casa ma il colpo di scena arriva con la sfera social che non avrà più alcuna influenza sul programma.

Il Grande Fratello di Simona Ventura sarà molto diverso rispetto al passato. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha anticipato alcune delle principali novità della prossima edizione del reality. A colpire è soprattutto la completa assenza dei social dalla struttura del format: spazio esclusivamente alla vita nella Casa, senza interferenze esterne in grado di influenzare i concorrenti e i loro comportamenti. Una scelta netta da parte di Mediaset che introduce cambiamenti significativi, alcuni dei quali inaspettati considerato lo spazio sempre più ampio guadagnato dalle tifoserie negli ultimi anni.

Stop ai social e al televoto web

Nel nuovo Grande Fratello non ci sarà più posto per le innovazioni introdotte negli ultimi anni sul fronte dell’integrazione social. Ventura ha confermato la novità considerata di maggiore impatto: si voterà solo via sms, come accadeva un tempo. Una decisione che riduce drasticamente il peso delle tifoserie online nel determinare le sorti del gioco. La scelta comporta anche l’eliminazione dello spazio affidato fino allo scorso anno a Rebecca Staffelli: i concorrenti, dunque, non avranno alcun contatto con l’esterno, non leggeranno tweet o commenti e non potranno utilizzarli per orientare le proprie strategie. L’unico legame con il mondo esterno sarà rappresentato dalle puntate in diretta e dagli eventuali aerei inviati dai fan sopra la Casa.

Squalificati esclusi dallo studio: le espulsioni saranno definitive

Un’altra novità riguarda i concorrenti squalificati: eventuali espulsioni saranno definitive e senza possibilità di rientrare nello studio del programma. Chi sarà costretto ad abbandonare la Casa per comportamenti contrari allo spirito del gioco, quindi, non avrà alcuna occasione di tornare protagonista nelle puntate successive.

Confermata, infine, la decisione di avere nella Casa solo concorrenti sconosciuti scelti dagli autori del programma in virtù della propria storia personale. Non entrerà a far parte del cast del reality alcun "semi famoso": no ai piccoli influencer, né ai "parenti di". Nella nuova edizione del GF ogni protagonista sarà valutato dal pubblico per l'apporto che sarà in grado di portare nella Casa.