Quanto costa affittare un’isola (ce n’è una italiana da 220 mila euro a settimana)

Belle le vacanze al mare, belli gli hotel di lusso che affacciano sulla spiaggia: ma vogliamo parlare della possibilità di affittare un'intera isola, di cui godere pienamente in modo esclusivo? Non è una follia: mettendo in conto una spesa consistente ci si può regalare questo sogno, un ricordo indelebile da conservare per tutta la vita tra i più preziosi. L'idea di affittare un'isola per una fuga con gli amici o col partner è perfetta per chi vuole realmente staccare la spina da tutto e tutti, mettere in pausa la normale quotidianità sostituendola momentaneamente con qualcosa di totalmente rilassante, a contatto con la natura e senza esseri umani di troppo! Spiagge incontaminate, lussureggiante vegetazione tropicale, privacy totale: insomma, i vantaggi ci sono proprio tutti. E non c'è bisogno di guardare per forza lontano, alle isole tropicali: sono in affitto e in vendita anche isole del Mediterraneo.

Quanto costa un'isola tropicale

Dark Island fa parte dello Stato di New York (Stati Uniti) ed è una delle isole messe a disposizione da Vladi Private Islands (VPI). È un'isola molto frequentata da royals e celebrities, perché offre molta privacy e perché è dominata dalla presenza di un maestoso castello antichissimo, su cui circolano anche storie misteriose: pare ci siano passaggi sotterranei segreti, oltre a molte opere d'arte preziose. Si tratta di Singer Castle: la fortezza dispone di una suite che occupa un'intera ala del castello e che può essere affittata per un massimo di sei ospiti, i quali hanno poi a loro completa disposizione tutti i terreni circostanti. Durante il giorno l'isola viene lasciata aperta ai visitatori che desiderano entrare nell'edificio con una guida, ma la sera viene lasciato all'uso esclusivo di chi vi soggiorna, garantendo così privacy totale. La suite costa da circa 733 euro a notte, colazione e cena incluse. La royal suite dispone di un letto a baldacchino queen-size, un letto antico full-size e una piccola area salotto con arredi d'epoca, lussuoso bagno piastrellato. È disponibile per l'affitto dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno.

Singer Castle

Anche Isola del Nord (Seychelles) è disponibile per l'affitto, per vacanzieri che cercano un'esperienza esclusiva. Qui c'è infatti una guest house che può ospitare fino a 22 persone, disposta su un terreno di 500 acri dominato da spiagge incontaminate e foreste di palme tropicali. L'isola offre poi moltissime possibilità di divertimento, soprattutto per gli sportivi: immersioni subacquee, snorkeling, kayak, crociere al tramonto, terme. La villa sulla spiaggia costa circa 6.000 euro a notte.

Seychelles

Piccola Balena Cay è situata nelle Berry Islands, nel cuore delle Bahamas. Quest'isola privata ospita una casa familiare con sei camere da letto che possono ospitare un massimo di 12 ospiti: Little Whale House ha il balcone vista mare, Flamingo House è immersa nel verde delle palme da cocco, ; Peacock House è dotata di piscina. L'isola dispone di una pista di atterraggio privata e di un porto turistico privato, che la rendono facilmente raggiungibile in barca, aereo o idrovolante. Molti, raggiungono questo luogo paradisiaso per rinnovare le promesse nuziali o celebrare matrimoni intimi, con pochi cari. Il prezzo è disponibile solo su richiesta.

Bahamas

Quanto costa affittare un'isola del Mediterraneo

L'Isola Santa Cristina, situata a pochi minuti da Venezia, è una delle più esclusive di tutt'Europa, una perla nascosta nella laguna veneziana facilmente raggiungibile con un breve tratto in barca o in elicottero. L'alloggio messo a disposizione sull'isola può ospitare massimo 16 ospiti distribuiti in 8 camere da letto, tutte recentemente ristrutturate in modo molto elegante, per accontentare anche i vacanzieri più esigenti. Isola Santa Cristina è il rifugio perfetto per rilassarsi e rigenerarsi, ovviamente nel massimo rispetto della privacy. Dalle escursioni nella natura ai luoghi di cultura, nei dintorni c'è davvero di tutto.

Costiera Amalfitana

I prezzi variano a seconda della stagione, della durata del soggiorno e del numero degli ospiti, ma tipicamente partono da 25.000 euro a settimana. È molto frequentata ovviamente nei mesi estivi: il boom si registra tra fine maggio e settembre. Altra isola italiana molto gettonata è L'Isola de Li Galli, posizionata nel tratto di mare tra la Costiera amalfitana e l’isola di Capri. Prima era usata come fortificazione, poi è stata il rifugio privato del famoso architetto Le Corbusier e successivamente del ballerino russo Rudolf Nureyev, il suo ultimo proprietario privato. Oggi l’isola può essere affittata da un massimo di 12 persone: si parte da 220 mila euro a settimana. Tra le altre isole del Mediterraneo in affitto ci sono l'Isola d'Argento (Grecia), Baron Island (Spagna), Zizanj Island (isola privata della Croazia da 7950 euro a settimana).